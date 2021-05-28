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МИД Белоруссии объявил персонами нон грата двух литовских дипломатов
МИД Белоруссии объявил персонами нон грата двух литовских дипломатов - РИА Новости, 28.05.2021
МИД Белоруссии объявил персонами нон грата двух литовских дипломатов
Минск принял решение объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника, им... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T18:22
2021-05-28T18:38
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Минск принял решение объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника, им предложено покинуть республику в течение семи дней, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз."Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника. Им предложено покинуть Беларусь в течение семи дней", - сказал Глаз.Он добавил, что в Минске расценивают сегодняшнее решение Вильнюса о высылке белорусских дипломатов как "совершенно необоснованный шаг". "Одно из логичных объяснений – в Литве сознательно повышают градус эскалации в отношениях с Беларусью", - подчеркнул пресс-секретарь.
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белоруссия, литва, мид белоруссии, в мире

МИД Белоруссии объявил персонами нон грата двух литовских дипломатов

18:22 28.05.2021 (обновлено: 18:38 28.05.2021)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Минск принял решение объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника, им предложено покинуть республику в течение семи дней, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
"Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника. Им предложено покинуть Беларусь в течение семи дней", - сказал Глаз.
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Он добавил, что в Минске расценивают сегодняшнее решение Вильнюса о высылке белорусских дипломатов как "совершенно необоснованный шаг". "Одно из логичных объяснений – в Литве сознательно повышают градус эскалации в отношениях с Беларусью", - подчеркнул пресс-секретарь.
 
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