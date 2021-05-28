https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734650045.html

СК Белоруссии направил Швейцарии просьбу о помощи по делу о рейсе Ryanair

СК Белоруссии направил Швейцарии просьбу о помощи по делу о рейсе Ryanair - РИА Новости, 28.05.2021

СК Белоруссии направил Швейцарии просьбу о помощи по делу о рейсе Ryanair

Следственный комитет Белоруссии направит в органы прокуратуры Швейцарии просьбу о правовой помощи по делу о "минировании" рейса Ryanair, говорится в заявлении... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T18:19

2021-05-28T18:19

2021-05-28T18:47

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии направит в органы прокуратуры Швейцарии просьбу о правовой помощи по делу о "минировании" рейса Ryanair, говорится в заявлении на сайте ведомства."Следственный комитет в полной мере готов и открыт к взаимодействию с заинтересованными и уполномоченными международными организациями, осуществляющими расследование по данному инциденту. Для подтверждения последовательности своих стремлений следствием уже подготовлена и в ближайшее время будет отправлена в органы прокуратуры Швейцарии просьба об оказании правовой помощи в получении сведений о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение о "минировании" рейса", - говорится в заявлении.Отмечается также, что уголовное дело, возбуждённое по факту "минирования" самолета, осуществлявшего рейс "Афины-Вильнюс", находится в производстве управления СК по городу Минску."Будьте уверены, Следственный комитет более чем заинтересован в установлении истинных и фактических обстоятельств. Объективно, беспристрастно, профессионально рассматриваются все без исключения факты и версии", - говорится в заявлении.В ведомстве также обратили внимание, что в эти дни "посредством деструктивных и экстремистских каналов, а также различных интернет-ресурсов и западных СМИ распространяется неполная и непроверенная информация, направленная на манипуляцию общественным мнением в своих интересах". "Со своей стороны призываем общественность не популяризировать инсинуации и циничные домыслы. Считаем недопустимым предположения, что кто-либо имеет монополию на истину, пока предварительное расследование не завершится", - добавили в СК.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. 25 мая департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210528/samolet-1734541323.html

https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734594047.html

https://ria.ru/20210527/stoltenberg-1734505291.html

белоруссия

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белоруссия, швейцария, в мире