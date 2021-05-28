https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734594047.html

"Браво, гении!" Французы возмутились запретом на полеты над Белоруссией

"Браво, гении!" Французы возмутились запретом на полеты над Белоруссией - РИА Новости, 28.05.2021

"Браво, гении!" Французы возмутились запретом на полеты над Белоруссией

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали отмену рейсов из-за закрытия европейского воздушного пространства для самолетов из Белоруссии, а также... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T14:33

2021-05-28T14:33

2021-05-28T15:51

задержание основателя telegram-канала nexta

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белавиа

аэрофлот

франция

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали отмену рейсов из-за закрытия европейского воздушного пространства для самолетов из Белоруссии, а также рекомендованного отказа от полетов над этой страной."Что нам сделали русские и белорусы? Когда они направляются во Францию, они тратят свои деньги. Жаль, что мы не прилагаем столько же усилий, чтобы заблокировать лодки с нелегалами", — посетовал один из читателей."Совершенно ясно, что от запрета на пролеты над Белоруссией пострадают Франция и Россия. Нелепо!" — выразил мнение другой пользователь."По крайней мере, у русских хватило деликатности предупредить Air France до взлета самолета. Макрон же неуважительно отнесся к белорусскому самолету (заполненному гражданами ЕС), и он вынужден был повернуть назад, когда он уже находился в полете", — отметил еще один комментатор."Так что, чтобы поехать в Москву, придется летать самолетами "Аэрофлота". Air France саботирует сама себя. Браво, гении!" — подытожили читатели.Ранее французский авиаперевозчик Air France отменил рейс из Парижа в Москву из-за обязательного обхода воздушного пространства Белоруссии и необходимости получать новое разрешение от российских властей. В свою очередь, самолет "Белавиа", вылетевший из Минска в Барселону 26 мая, был вынужден вернуться в белорусскую столицу, поскольку не смог войти в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией. "Белавиа" объявила, что вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград.В начале недели лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией после инцидента с незапланированной посадкой в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair.С рейса сняли основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которому грозит до 15 лет тюрьмы за организацию массовых беспорядков, и его спутницу — россиянку Софию Сапегу. Ее арестовали на два месяца.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, белавиа, аэрофлот, франция, варшава, в мире