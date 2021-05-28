"Браво, гении!" Французы возмутились запретом на полеты над Белоруссией
14:33 28.05.2021 (обновлено: 15:51 28.05.2021)
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали отмену рейсов из-за закрытия европейского воздушного пространства для самолетов из Белоруссии, а также рекомендованного отказа от полетов над этой страной.
"Что нам сделали русские и белорусы? Когда они направляются во Францию, они тратят свои деньги. Жаль, что мы не прилагаем столько же усилий, чтобы заблокировать лодки с нелегалами", — посетовал один из читателей.
"Совершенно ясно, что от запрета на пролеты над Белоруссией пострадают Франция и Россия. Нелепо!" — выразил мнение другой пользователь.
"По крайней мере, у русских хватило деликатности предупредить Air France до взлета самолета. Макрон же неуважительно отнесся к белорусскому самолету (заполненному гражданами ЕС), и он вынужден был повернуть назад, когда он уже находился в полете", — отметил еще один комментатор.
Ранее французский авиаперевозчик Air France отменил рейс из Парижа в Москву из-за обязательного обхода воздушного пространства Белоруссии и необходимости получать новое разрешение от российских властей. В свою очередь, самолет "Белавиа", вылетевший из Минска в Барселону 26 мая, был вынужден вернуться в белорусскую столицу, поскольку не смог войти в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией. "Белавиа" объявила, что вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград.
В начале недели лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией после инцидента с незапланированной посадкой в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair.
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