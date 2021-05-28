https://ria.ru/20210528/belaes-1734653759.html
Путин назвал срок запуска первого блока БелАЭС
Путин назвал срок запуска первого блока БелАЭС - РИА Новости, 28.05.2021
Путин назвал срок запуска первого блока БелАЭС
Ввод в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T18:38
2021-05-28T18:38
2021-05-28T18:43
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СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Ввод в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне, сообщил президент РФ Владимир Путин."У нас заканчивается, в июне уже будет дан пуск первому блоку атомной электростанции", - сказал Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко."В промышленную эксплуатацию", - уточнил Лукашенко."В промышленную эксплуатацию. Можно считать, что в этом смысле работа завершается", - отметил президент России.Путин назвал это хорошим примером сотрудничества Москвы и Минска, отметив, что есть также позитивные тенденции и по другим направлениям.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.Первый блок БелАЭС начал работу в ноябре 2020 года, этап опытно-промышленной эксплуатации на нем стартовал в декабре и в мае нынешнего года успешно завершился. Это свидетельствует о готовности энергоблока №1 к промышленной (коммерческой) эксплуатации, сообщила в понедельник госкорпорация "Росатом". Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.
https://ria.ru/20210426/litva-1729934726.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210523/belaes-1733509806.html
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россия, белорусская аэс, александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия