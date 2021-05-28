Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО»
Ядерные технологии
https://ria.ru/20210528/belaes-1734653759.html
Путин назвал срок запуска первого блока БелАЭС
Путин назвал срок запуска первого блока БелАЭС - РИА Новости, 28.05.2021
Путин назвал срок запуска первого блока БелАЭС
Ввод в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T18:38
2021-05-28T18:43
ядерные технологии
россия
белорусская аэс
александр лукашенко
владимир путин
москва
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328936_0:86:1152:734_1920x0_80_0_0_bc068d136080d11afe684cca583a24af.jpg
СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Ввод в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне, сообщил президент РФ Владимир Путин."У нас заканчивается, в июне уже будет дан пуск первому блоку атомной электростанции", - сказал Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко."В промышленную эксплуатацию", - уточнил Лукашенко."В промышленную эксплуатацию. Можно считать, что в этом смысле работа завершается", - отметил президент России.Путин назвал это хорошим примером сотрудничества Москвы и Минска, отметив, что есть также позитивные тенденции и по другим направлениям.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.Первый блок БелАЭС начал работу в ноябре 2020 года, этап опытно-промышленной эксплуатации на нем стартовал в декабре и в мае нынешнего года успешно завершился. Это свидетельствует о готовности энергоблока №1 к промышленной (коммерческой) эксплуатации, сообщила в понедельник госкорпорация "Росатом". Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.
https://ria.ru/20210426/litva-1729934726.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210523/belaes-1733509806.html
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328936_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c73bb5a947e0563e99c16a794c899916.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, белорусская аэс, александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия

Путин назвал срок запуска первого блока БелАЭС

18:38 28.05.2021 (обновлено: 18:43 28.05.2021)
 
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Ввод в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"У нас заканчивается, в июне уже будет дан пуск первому блоку атомной электростанции", - сказал Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
"В промышленную эксплуатацию", - уточнил Лукашенко.
"В промышленную эксплуатацию. Можно считать, что в этом смысле работа завершается", - отметил президент России.
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 11:03
Президент Литвы увидел в БелАЭС угрозу для безопасности всех граждан ЕС
Путин назвал это хорошим примером сотрудничества Москвы и Минска, отметив, что есть также позитивные тенденции и по другим направлениям.
БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.
Первый блок БелАЭС начал работу в ноябре 2020 года, этап опытно-промышленной эксплуатации на нем стартовал в декабре и в мае нынешнего года успешно завершился. Это свидетельствует о готовности энергоблока №1 к промышленной (коммерческой) эксплуатации, сообщила в понедельник госкорпорация "Росатом". Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Энергетический пуск энергоблока № 1 Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 09:58В мире
RT: Еврокомиссия решила выделить миллионы на контроль БелАЭС
 
Ядерные технологииРоссияБелорусская АЭСАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
23:16В Москве мужчину ранили ножом во время конфликта
23:16Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились
Лента новостейМолния