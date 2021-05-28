https://ria.ru/20210528/belaes-1734653759.html

Путин назвал срок запуска первого блока БелАЭС

Путин назвал срок запуска первого блока БелАЭС - РИА Новости, 28.05.2021

Путин назвал срок запуска первого блока БелАЭС

Ввод в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T18:38

2021-05-28T18:38

2021-05-28T18:43

ядерные технологии

россия

белорусская аэс

александр лукашенко

владимир путин

москва

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328936_0:86:1152:734_1920x0_80_0_0_bc068d136080d11afe684cca583a24af.jpg

СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Ввод в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне, сообщил президент РФ Владимир Путин."У нас заканчивается, в июне уже будет дан пуск первому блоку атомной электростанции", - сказал Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко."В промышленную эксплуатацию", - уточнил Лукашенко."В промышленную эксплуатацию. Можно считать, что в этом смысле работа завершается", - отметил президент России.Путин назвал это хорошим примером сотрудничества Москвы и Минска, отметив, что есть также позитивные тенденции и по другим направлениям.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.Первый блок БелАЭС начал работу в ноябре 2020 года, этап опытно-промышленной эксплуатации на нем стартовал в декабре и в мае нынешнего года успешно завершился. Это свидетельствует о готовности энергоблока №1 к промышленной (коммерческой) эксплуатации, сообщила в понедельник госкорпорация "Росатом". Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.

https://ria.ru/20210426/litva-1729934726.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210523/belaes-1733509806.html

россия

москва

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белорусская аэс, александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия