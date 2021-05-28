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Байден заявил, что США потеряли лидерство в расходах на исследования
Байден заявил, что США потеряли лидерство в расходах на исследования - РИА Новости, 28.05.2021
Байден заявил, что США потеряли лидерство в расходах на исследования
Американский президент Джо Байден заявил, что США потеряли первенство в сфере расходов на научные исследования и разработки, однако страна должна вернуть себе... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T09:10
2021-05-28T09:10
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что США потеряли первенство в сфере расходов на научные исследования и разработки, однако страна должна вернуть себе лидирующие позиции."Подумайте об этом: три десятилетия назад США были номером один - а некоторые утверждали бы, что номером два - в мире по расходам на исследования и разработки. Вы знаете, где мы сейчас в международном соревновании? Мы номер девять. Девять. Между тем, три десятилетия назад Китай был восьмым по объему расходов на исследования и разработки; теперь они номер два. Номер два", - заявил Байден в ходе выступления в Кливленде.По его словам, за последний год Япония, Канада, Италия, Франция и ЕС заявили о значительных расходах на инфраструктуру. А Китай при этом объявил об огромном увеличении расходов на исследования и разработки. Байден отметил, что основой нынешней внешней политики является экономический потенциал."Мы должны быть номер один в мире, чтобы лидировать в XXI веке... Мы не можем позволить себе отставать", - отметил Байден.
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/bayden-1733933837.html
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джо байден, япония, италия, сша, в мире

Байден заявил, что США потеряли лидерство в расходах на исследования

09:10 28.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что США потеряли первенство в сфере расходов на научные исследования и разработки, однако страна должна вернуть себе лидирующие позиции.
"Подумайте об этом: три десятилетия назад США были номером один - а некоторые утверждали бы, что номером два - в мире по расходам на исследования и разработки. Вы знаете, где мы сейчас в международном соревновании? Мы номер девять. Девять. Между тем, три десятилетия назад Китай был восьмым по объему расходов на исследования и разработки; теперь они номер два. Номер два", - заявил Байден в ходе выступления в Кливленде.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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По его словам, за последний год Япония, Канада, Италия, Франция и ЕС заявили о значительных расходах на инфраструктуру. А Китай при этом объявил об огромном увеличении расходов на исследования и разработки. Байден отметил, что основой нынешней внешней политики является экономический потенциал.
"Мы должны быть номер один в мире, чтобы лидировать в XXI веке... Мы не можем позволить себе отставать", - отметил Байден.
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