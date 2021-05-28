https://ria.ru/20210528/bayden-1734527157.html
Байден заявил, что США потеряли лидерство в расходах на исследования
Байден заявил, что США потеряли лидерство в расходах на исследования - РИА Новости, 28.05.2021
Байден заявил, что США потеряли лидерство в расходах на исследования
Американский президент Джо Байден заявил, что США потеряли первенство в сфере расходов на научные исследования и разработки, однако страна должна вернуть себе... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T09:10
2021-05-28T09:10
2021-05-28T09:10
джо байден
япония
италия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733324068_0:0:3322:1869_1920x0_80_0_0_80b55ba30aea67b92abc0000a41f4b32.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что США потеряли первенство в сфере расходов на научные исследования и разработки, однако страна должна вернуть себе лидирующие позиции."Подумайте об этом: три десятилетия назад США были номером один - а некоторые утверждали бы, что номером два - в мире по расходам на исследования и разработки. Вы знаете, где мы сейчас в международном соревновании? Мы номер девять. Девять. Между тем, три десятилетия назад Китай был восьмым по объему расходов на исследования и разработки; теперь они номер два. Номер два", - заявил Байден в ходе выступления в Кливленде.По его словам, за последний год Япония, Канада, Италия, Франция и ЕС заявили о значительных расходах на инфраструктуру. А Китай при этом объявил об огромном увеличении расходов на исследования и разработки. Байден отметил, что основой нынешней внешней политики является экономический потенциал."Мы должны быть номер один в мире, чтобы лидировать в XXI веке... Мы не можем позволить себе отставать", - отметил Байден.
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/bayden-1733933837.html
https://ria.ru/20210403/degradatsiya-1604064161.html
япония
италия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733324068_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_4a23c14a45e4a2e753351e5ab42ac560.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, япония, италия, сша, в мире