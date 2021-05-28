https://ria.ru/20210528/bank-1734524949.html

ЦБ отозвал лицензию у двух банков

ЦБ отозвал лицензию у двух банков - РИА Новости, 28.05.2021

ЦБ отозвал лицензию у двух банков

Банк России отозвал лицензию у санкт-петербургского Заубер-банка и московского банка ИРС, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T08:50

2021-05-28T08:50

2021-05-28T15:40

центральный банк рф (цб рф)

агентство по страхованию вкладов

россия

экономика

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Банк России отозвал лицензию у санкт-петербургского Заубер-банка и московского банка ИРС, говорится в сообщении регулятора.По величине активов, согласно рейтингу РИА Новости, Заубер-банк на 1 апреля занимал 225-е место в банковской системе страны, а ИРС — 292-е.Отмечается, что первая кредитная организация не исполняла требования антиотмывочного законодательства. Так, Заубер-банк в значительных объемах проводил "сомнительные" продажи наличной иностранной валюты физлицам и транзитные операции повышенного риска.В свою очередь, руководство банка ИРС занижало величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по кредитам и завышало стоимость имущества для искусственного улучшения финансовых показателей. В то же время значительную долю его кредитного портфеля составляли проблемные ссуды. Размер ответственности Агентства по страхованию вкладов перед клиентами Заубер-банка оценивается в 1,7 миллиарда рублей, ИРС — 122 миллиона.Выплачивать деньги клиентам АСВ начнет не позднее 11 июня.Средства возмещаются в размере ста процентов суммы всех вкладов, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в одном банке.

https://ria.ru/20210521/litsenziya-1733225885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов, россия, экономика