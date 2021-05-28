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Бабушка напала на омскую журналистку в прямом эфире
Бабушка напала на омскую журналистку в прямом эфире - РИА Новости, 28.05.2021
Бабушка напала на омскую журналистку в прямом эфире
Пожилая женщина набросилась на журналистку омского областного "12 канала" во время прямого эфира. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T14:47
2021-05-28T15:53
омск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 28 мая — РИА Новости. Пожилая женщина набросилась на журналистку омского областного "12 канала" во время прямого эфира.Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео: корреспондент Анна Кокорина ведет репортаж из Саргатского района, в кадре внезапно появляется бабушка и пытается прогнать съемочную группу с площади. Ролик обрывается на моменте, когда женщина набрасывается на журналистку, размахивая сумкой."Многие интересовались, все ли в порядке с Анной, ведь эфир прервался на самом "интригующем" месте. Сообщаем: журналистка жива и здорова, не пострадала. В отличие от автомобилей местных жителей, припаркованных рядом. Бабушка после съемочной набросилась на авто, пытаясь выгнать их с площади", — сообщает телеканал.В редакции отмечают, что местным жителям пожилая женщина оказалась хорошо знакома, по их словам, они уже привыкли к тому, что она так себя ведет.Там также рассказали, что полиция решила отправить бабушку на психологическую экспертизу.
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омск, происшествия

Бабушка напала на омскую журналистку в прямом эфире

14:47 28.05.2021 (обновлено: 15:53 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Артём КоренюкПульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Артём Коренюк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 28 мая — РИА Новости. Пожилая женщина набросилась на журналистку омского областного "12 канала" во время прямого эфира.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео: корреспондент Анна Кокорина ведет репортаж из Саргатского района, в кадре внезапно появляется бабушка и пытается прогнать съемочную группу с площади. Ролик обрывается на моменте, когда женщина набрасывается на журналистку, размахивая сумкой.
"Многие интересовались, все ли в порядке с Анной, ведь эфир прервался на самом "интригующем" месте. Сообщаем: журналистка жива и здорова, не пострадала. В отличие от автомобилей местных жителей, припаркованных рядом. Бабушка после съемочной набросилась на авто, пытаясь выгнать их с площади", — сообщает телеканал.
В редакции отмечают, что местным жителям пожилая женщина оказалась хорошо знакома, по их словам, они уже привыкли к тому, что она так себя ведет.
Там также рассказали, что полиция решила отправить бабушку на психологическую экспертизу.
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