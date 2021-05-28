https://ria.ru/20210528/babushka-1734596664.html

Бабушка напала на омскую журналистку в прямом эфире

Бабушка напала на омскую журналистку в прямом эфире - РИА Новости, 28.05.2021

Бабушка напала на омскую журналистку в прямом эфире

Пожилая женщина набросилась на журналистку омского областного "12 канала" во время прямого эфира. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T14:47

2021-05-28T14:47

2021-05-28T15:53

омск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 28 мая — РИА Новости. Пожилая женщина набросилась на журналистку омского областного "12 канала" во время прямого эфира.Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео: корреспондент Анна Кокорина ведет репортаж из Саргатского района, в кадре внезапно появляется бабушка и пытается прогнать съемочную группу с площади. Ролик обрывается на моменте, когда женщина набрасывается на журналистку, размахивая сумкой."Многие интересовались, все ли в порядке с Анной, ведь эфир прервался на самом "интригующем" месте. Сообщаем: журналистка жива и здорова, не пострадала. В отличие от автомобилей местных жителей, припаркованных рядом. Бабушка после съемочной набросилась на авто, пытаясь выгнать их с площади", — сообщает телеканал.В редакции отмечают, что местным жителям пожилая женщина оказалась хорошо знакома, по их словам, они уже привыкли к тому, что она так себя ведет.Там также рассказали, что полиция решила отправить бабушку на психологическую экспертизу.

https://ria.ru/20210320/napadenie-1602142809.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омск, происшествия