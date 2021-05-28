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Азербайджан заявил об обстреле границы армянскими военными
Азербайджан заявил об обстреле границы армянскими военными - РИА Новости, 28.05.2021
Азербайджан заявил об обстреле границы армянскими военными
В Баку заявили, что армяне обстреляли азербайджанские блокпосты. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:14
2021-05-28T10:49
минобороны азербайджана
армения
в мире
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БАКУ, 28 мая — РИА Новости. В Баку заявили, что армяне обстреляли азербайджанские блокпосты.Ранен один человек, его госпитализировали, опасности для жизни нет, добавили в ведомстве.В Армении опровергли эту информацию.Накануне азербайджанцы взяли в плен шесть армянских военных, которые, по утверждениям Баку, пытались пересечь границу. В Ереване сказали, что задержанные проводили инженерные работы на своей территории. Инцидент произошел в районе Гегаркуникской области Армении. Ситуация обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда заявило, что азербайджанские Вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ.
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минобороны азербайджана, армения, в мире

Азербайджан заявил об обстреле границы армянскими военными

10:14 28.05.2021 (обновлено: 10:49 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские танки Т-55 в зоне военного конфликта в Карабахе
Азербайджанские танки Т-55 в зоне военного конфликта в Карабахе - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 28 мая — РИА Новости. В Баку заявили, что армяне обстреляли азербайджанские блокпосты.

"В ночь с 27 на 28 мая наши позиции в районе населенного пункта Ашагы Бузгов Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении по нескольким направлениям", — говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Ранен один человек, его госпитализировали, опасности для жизни нет, добавили в ведомстве.
В Армении опровергли эту информацию.
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Накануне азербайджанцы взяли в плен шесть армянских военных, которые, по утверждениям Баку, пытались пересечь границу. В Ереване сказали, что задержанные проводили инженерные работы на своей территории. Инцидент произошел в районе Гегаркуникской области Армении.
Ситуация обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда заявило, что азербайджанские Вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ.
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