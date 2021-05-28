https://ria.ru/20210528/azerbaydzhan-1734535828.html

Азербайджан заявил об обстреле границы армянскими военными

Азербайджан заявил об обстреле границы армянскими военными - РИА Новости, 28.05.2021

Азербайджан заявил об обстреле границы армянскими военными

В Баку заявили, что армяне обстреляли азербайджанские блокпосты. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T10:14

2021-05-28T10:14

2021-05-28T10:49

минобороны азербайджана

армения

в мире

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БАКУ, 28 мая — РИА Новости. В Баку заявили, что армяне обстреляли азербайджанские блокпосты.Ранен один человек, его госпитализировали, опасности для жизни нет, добавили в ведомстве.В Армении опровергли эту информацию.Накануне азербайджанцы взяли в плен шесть армянских военных, которые, по утверждениям Баку, пытались пересечь границу. В Ереване сказали, что задержанные проводили инженерные работы на своей территории. Инцидент произошел в районе Гегаркуникской области Армении. Ситуация обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда заявило, что азербайджанские Вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ.

https://ria.ru/20210521/azerbaydzhan-1733187262.html

армения

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минобороны азербайджана, армения, в мире