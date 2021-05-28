AstraZeneca представит России новые документы по комбинированной вакцине
19:01 28.05.2021 (обновлено: 19:23 28.05.2021)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. AstraZeneca готовит обновленный пакет документов для проведения совместных исследований ее вакцины со "Спутником V" и планирует направить его в Минздрав РФ в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее из опубликованных на сайте Минздрава данных стало известно, что совет по этике Минздрава России не одобрил проведение совместных исследований вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca.
"Нам поступил запрос от министерства здравоохранения РФ о предоставлении дополнительных данных в рамках процесса одобрения исследования. Мы готовим обновленный пакет документов и планируем направить его в Минздрав в ближайшее время", - говорится в сообщении.
В компании также отметили, что на данный момент не получали официального подтверждения от комитета по этике о решении в отношении исследования.
"Данная информация не означает, что исследование не одобрено. Вопросы, заданные комитетом по этике, имеют отношение к первоначально поданным документам", - добавили в пресс-службе.
Меморандум о взаимодействии Центра Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компании "Р-Фарм" был подписан 21 декабря 2020 года. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.