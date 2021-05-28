https://ria.ru/20210528/astrazeneca-1734658386.html

AstraZeneca представит России новые документы по комбинированной вакцине

AstraZeneca представит России новые документы по комбинированной вакцине - РИА Новости, 28.05.2021

AstraZeneca представит России новые документы по комбинированной вакцине

AstraZeneca готовит обновленный пакет документов для проведения совместных исследований ее вакцины со "Спутником V" и планирует направить его в Минздрав РФ в... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T19:01

2021-05-28T19:01

2021-05-28T19:23

коронавирус covid-19

россия

вакцины

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597000331_0:140:3078:1871_1920x0_80_0_0_8101aeb9617d3e56da344813b0ab9519.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. AstraZeneca готовит обновленный пакет документов для проведения совместных исследований ее вакцины со "Спутником V" и планирует направить его в Минздрав РФ в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее из опубликованных на сайте Минздрава данных стало известно, что совет по этике Минздрава России не одобрил проведение совместных исследований вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca."Нам поступил запрос от министерства здравоохранения РФ о предоставлении дополнительных данных в рамках процесса одобрения исследования. Мы готовим обновленный пакет документов и планируем направить его в Минздрав в ближайшее время", - говорится в сообщении.В компании также отметили, что на данный момент не получали официального подтверждения от комитета по этике о решении в отношении исследования."Данная информация не означает, что исследование не одобрено. Вопросы, заданные комитетом по этике, имеют отношение к первоначально поданным документам", - добавили в пресс-службе.Меморандум о взаимодействии Центра Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компании "Р-Фарм" был подписан 21 декабря 2020 года. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210523/1733539390.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/vaktsina-1734645444.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , в мире