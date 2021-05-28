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AstraZeneca представит России новые документы по комбинированной вакцине
AstraZeneca представит России новые документы по комбинированной вакцине - РИА Новости, 28.05.2021
AstraZeneca представит России новые документы по комбинированной вакцине
AstraZeneca готовит обновленный пакет документов для проведения совместных исследований ее вакцины со "Спутником V" и планирует направить его в Минздрав РФ в... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T19:01
2021-05-28T19:23
коронавирус covid-19
россия
вакцины
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. AstraZeneca готовит обновленный пакет документов для проведения совместных исследований ее вакцины со "Спутником V" и планирует направить его в Минздрав РФ в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее из опубликованных на сайте Минздрава данных стало известно, что совет по этике Минздрава России не одобрил проведение совместных исследований вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca."Нам поступил запрос от министерства здравоохранения РФ о предоставлении дополнительных данных в рамках процесса одобрения исследования. Мы готовим обновленный пакет документов и планируем направить его в Минздрав в ближайшее время", - говорится в сообщении.В компании также отметили, что на данный момент не получали официального подтверждения от комитета по этике о решении в отношении исследования."Данная информация не означает, что исследование не одобрено. Вопросы, заданные комитетом по этике, имеют отношение к первоначально поданным документам", - добавили в пресс-службе.Меморандум о взаимодействии Центра Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компании "Р-Фарм" был подписан 21 декабря 2020 года. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
https://radiosputnik.ria.ru/20210523/1733539390.html
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коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , в мире

AstraZeneca представит России новые документы по комбинированной вакцине

19:01 28.05.2021 (обновлено: 19:23 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. AstraZeneca готовит обновленный пакет документов для проведения совместных исследований ее вакцины со "Спутником V" и планирует направить его в Минздрав РФ в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее из опубликованных на сайте Минздрава данных стало известно, что совет по этике Минздрава России не одобрил проведение совместных исследований вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca.
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"Нам поступил запрос от министерства здравоохранения РФ о предоставлении дополнительных данных в рамках процесса одобрения исследования. Мы готовим обновленный пакет документов и планируем направить его в Минздрав в ближайшее время", - говорится в сообщении.
В компании также отметили, что на данный момент не получали официального подтверждения от комитета по этике о решении в отношении исследования.
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"Данная информация не означает, что исследование не одобрено. Вопросы, заданные комитетом по этике, имеют отношение к первоначально поданным документам", - добавили в пресс-службе.
Меморандум о взаимодействии Центра Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компании "Р-Фарм" был подписан 21 декабря 2020 года. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
 
Коронавирус COVID-19РоссияВакциныКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийAstraZenecaВ мире
 
 
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