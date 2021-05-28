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Конкретных планов по встрече Путина и Асада нет, заявил Песков
Конкретных планов по встрече Путина и Асада нет, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2021
Конкретных планов по встрече Путина и Асада нет, заявил Песков
Конкретных планов по встрече президента РФ Владимира Путина и главы Сирии Башара Асада нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:38
2021-05-28T12:38
2021-05-28T12:38
россия
башар асад
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Конкретных планов по встрече президента РФ Владимира Путина и главы Сирии Башара Асада нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока конкретных планов нет", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли планы по встрече президентов России и Сирии.Очередные президентские выборы в Сирии состоялись в среду. Для избирателей были открыты 12 тысяч участков во всех провинциях страны, а также 46 участков в диппредставительствах САР за рубежом, включая посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. Всего в выборах приняли участие 14,2 миллиона сирийцев, явка составила 78,64%. По итогам выборов уверенную победу одержал действующий глава государства Башар Асад, который получил поддержку 95,1% участвовавших в голосовании избирателей.
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