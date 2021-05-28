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Путин поздравит Асада с победой в президентских выборах
Путин поздравит Асада с победой в президентских выборах - РИА Новости, 28.05.2021
Путин поздравит Асада с победой в президентских выборах
Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время направит поздравительную телеграмму сирийскому коллеге Башару Асаду, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:33
2021-05-28T12:33
2021-05-28T12:33
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башар асад
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время направит поздравительную телеграмму сирийскому коллеге Башару Асаду, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Как минимум, в ближайшее время, конечно же, поздравительная телеграмма будет направлена", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поздравил ли Путин Асада или только планирует это сделать, и каким образом.Песков уточнил, что телефонного разговора двух президентов пока в планах нет.Башар Асад, занимающий пост президента Сирии с 2000 года, избран на еще один семилетний срок, получив 95,1% голосов избирателей. Кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Мерии получил 3,3%, бывший депутат от социалистической партии Абдалла Саллюм Абдалла – 1,5%.
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россия, башар асад, дмитрий песков, владимир путин, сирия, политика