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Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии - РИА Новости, 28.05.2021
Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
Победивший на выборах президент Сирии Башар Асад после объявления результатов поблагодарил сирийцев и заявил, что в истории страны начинается новый этап. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T00:44
2021-05-28T00:44
башар асад
сирия
в мире
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КАИР, 28 мая – РИА Новости. Победивший на выборах президент Сирии Башар Асад после объявления результатов поблагодарил сирийцев и заявил, что в истории страны начинается новый этап.Асад, занимающий пост президента с 2000 года, избран на еще один семилетний срок, получив 95,1% голосов избирателей. Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Более 12 тысяч избирательных участков работали с 7.00 до полуночи. По официальным данным, голосование прошло во всех провинциях без нарушений.Также Асад почтил память погибших сирийцев – "если бы не они, то Сирии бы не осталось", и пожелал выздоровления раненым."Давайте с завтрашнего дня начнем этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть", - заявил президент.
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башар асад, сирия, в мире

Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии

00:44 28.05.2021
 
© REUTERS / SANAАсма Асад опускает бюллетень в урну во время выборов президента Сирии
Асма Асад опускает бюллетень в урну во время выборов президента Сирии - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© REUTERS / SANA
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КАИР, 28 мая – РИА Новости. Победивший на выборах президент Сирии Башар Асад после объявления результатов поблагодарил сирийцев и заявил, что в истории страны начинается новый этап.
Асад, занимающий пост президента с 2000 года, избран на еще один семилетний срок, получив 95,1% голосов избирателей. Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Более 12 тысяч избирательных участков работали с 7.00 до полуночи. По официальным данным, голосование прошло во всех провинциях без нарушений.
"Спасибо всем сирийцам за их высокие чувства патриотизма и заметное участие в этом народном волеизъявлении", - заявил Асад в сообщении, опубликованном его предвыборным штабом в Telegram.
Также Асад почтил память погибших сирийцев – "если бы не они, то Сирии бы не осталось", и пожелал выздоровления раненым.
"Давайте с завтрашнего дня начнем этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть", - заявил президент.
Акция в поддержку президента Сирии Б. Асада - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 22:47
В Дамаске прошла многотысячная акция в поддержку Асада
 
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