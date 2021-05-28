https://ria.ru/20210528/asad-1734513720.html
Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии - РИА Новости, 28.05.2021
Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
Победивший на выборах президент Сирии Башар Асад после объявления результатов поблагодарил сирийцев и заявил, что в истории страны начинается новый этап. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T00:44
2021-05-28T00:44
2021-05-28T00:44
башар асад
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733983723_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_9f2493bbccff3098bfc8e97166ee419c.jpg
КАИР, 28 мая – РИА Новости. Победивший на выборах президент Сирии Башар Асад после объявления результатов поблагодарил сирийцев и заявил, что в истории страны начинается новый этап.Асад, занимающий пост президента с 2000 года, избран на еще один семилетний срок, получив 95,1% голосов избирателей. Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Более 12 тысяч избирательных участков работали с 7.00 до полуночи. По официальным данным, голосование прошло во всех провинциях без нарушений.Также Асад почтил память погибших сирийцев – "если бы не они, то Сирии бы не осталось", и пожелал выздоровления раненым."Давайте с завтрашнего дня начнем этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть", - заявил президент.
https://ria.ru/20210522/damask-1733490539.html
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733983723_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_796978de47c5ebb4608ce82e29070756.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
башар асад, сирия, в мире
КАИР, 28 мая – РИА Новости.
Победивший на выборах президент Сирии Башар Асад
после объявления результатов поблагодарил сирийцев и заявил, что в истории страны начинается новый этап.
Асад, занимающий пост президента с 2000 года, избран на еще один семилетний срок, получив 95,1% голосов избирателей. Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Более 12 тысяч избирательных участков работали с 7.00 до полуночи. По официальным данным, голосование прошло во всех провинциях без нарушений.
"Спасибо всем сирийцам за их высокие чувства патриотизма и заметное участие в этом народном волеизъявлении", - заявил Асад в сообщении, опубликованном его предвыборным штабом в Telegram.
Также Асад почтил память погибших сирийцев – "если бы не они, то Сирии бы не осталось", и пожелал выздоровления раненым.
"Давайте с завтрашнего дня начнем этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть", - заявил президент.