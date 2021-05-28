https://ria.ru/20210528/asad-1734513720.html

Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии

Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии - РИА Новости, 28.05.2021

Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии

Победивший на выборах президент Сирии Башар Асад после объявления результатов поблагодарил сирийцев и заявил, что в истории страны начинается новый этап. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T00:44

2021-05-28T00:44

2021-05-28T00:44

башар асад

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733983723_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_9f2493bbccff3098bfc8e97166ee419c.jpg

КАИР, 28 мая – РИА Новости. Победивший на выборах президент Сирии Башар Асад после объявления результатов поблагодарил сирийцев и заявил, что в истории страны начинается новый этап.Асад, занимающий пост президента с 2000 года, избран на еще один семилетний срок, получив 95,1% голосов избирателей. Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Более 12 тысяч избирательных участков работали с 7.00 до полуночи. По официальным данным, голосование прошло во всех провинциях без нарушений.Также Асад почтил память погибших сирийцев – "если бы не они, то Сирии бы не осталось", и пожелал выздоровления раненым."Давайте с завтрашнего дня начнем этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть", - заявил президент.

https://ria.ru/20210522/damask-1733490539.html

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башар асад, сирия, в мире