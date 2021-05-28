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Российские пограничники повысили интенсивность службы в Арктике
Российские пограничники повысили интенсивность службы в Арктике - РИА Новости, 28.05.2021
Российские пограничники повысили интенсивность службы в Арктике
Интенсивность службы российских пограничников в Арктике выросла на фоне активизации экономической деятельности РФ в этом регионе, у них есть силы и средства для РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T09:32
2021-05-28T09:32
россия
берингово море
владимир кулишов
арктика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Интенсивность службы российских пограничников в Арктике выросла на фоне активизации экономической деятельности РФ в этом регионе, у них есть силы и средства для того, чтобы и впредь своевременно реагировать на возможные изменения обстановки, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.В пятницу в России отмечается День пограничника."Наша деятельность по защите и охране экономических и иных законных интересов в Арктике неразрывно связана с национальной морской политикой, реализуемой в рамках государственных программ и стратегий развития региона", - сказал Кулишов.По его словам, Погранслужба сформировала систему мониторинга и анализа обстановки в арктических морях."Регулярно организуем, проводим и принимаем участие в совместных антитеррористических и поисково-спасательных учениях. Сопровождаем развитие Северного морского пути, участвуем в обеспечении безопасности судоходства, разведки и эксплуатации энергетических ресурсов", - добавил Кулишов.Активизация экономической деятельности, связанная с увеличением объемов и интенсивности транспортировки углеводородного сырья по Северному морскому пути, а также развитием инфраструктуры морских портов и объектов нефтегазовых месторождений, привела к росту судоходства в Арктике на 16%, что потребовало от пограничников внесения определенных коррективов в служебную деятельность, отметил Кулишов.В этих целях организовано патрулирование с задействованием пограничных кораблей и авиации ФСБ России транспортных коммуникаций и районов рыбного промысла в акваториях Карского и Берингова морей, а также в районах архипелага Шпицберген и регулирования Комиссии по рыболовству в северо-восточной Атлантике (НЕАФК), добавил глава Погранслужбы.По сравнению с 2019 годом на 230 суток увеличилась продолжительность службы кораблей, почти в 1,5 раза возросло количество вылетов авиации ФСБ, отметил Кулишов."Имеющиеся силы и средства позволяют и в дальнейшем наращивать интенсивность службы в целях своевременного реагирования на изменения обстановки в регионе. Так что любой всплеск напряженности на наших северных рубежах будет нивелирован", - подчеркнул он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210525/arktika-1733834286.html
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россия, берингово море, владимир кулишов, арктика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность

Российские пограничники повысили интенсивность службы в Арктике

09:32 28.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкПограничники на территории погранзаставы "Нагурское" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Пограничники на территории погранзаставы Нагурское на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Интенсивность службы российских пограничников в Арктике выросла на фоне активизации экономической деятельности РФ в этом регионе, у них есть силы и средства для того, чтобы и впредь своевременно реагировать на возможные изменения обстановки, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.
В пятницу в России отмечается День пограничника.
"Наша деятельность по защите и охране экономических и иных законных интересов в Арктике неразрывно связана с национальной морской политикой, реализуемой в рамках государственных программ и стратегий развития региона", - сказал Кулишов.
По его словам, Погранслужба сформировала систему мониторинга и анализа обстановки в арктических морях.
"Регулярно организуем, проводим и принимаем участие в совместных антитеррористических и поисково-спасательных учениях. Сопровождаем развитие Северного морского пути, участвуем в обеспечении безопасности судоходства, разведки и эксплуатации энергетических ресурсов", - добавил Кулишов.
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Активизация экономической деятельности, связанная с увеличением объемов и интенсивности транспортировки углеводородного сырья по Северному морскому пути, а также развитием инфраструктуры морских портов и объектов нефтегазовых месторождений, привела к росту судоходства в Арктике на 16%, что потребовало от пограничников внесения определенных коррективов в служебную деятельность, отметил Кулишов.
В этих целях организовано патрулирование с задействованием пограничных кораблей и авиации ФСБ России транспортных коммуникаций и районов рыбного промысла в акваториях Карского и Берингова морей, а также в районах архипелага Шпицберген и регулирования Комиссии по рыболовству в северо-восточной Атлантике (НЕАФК), добавил глава Погранслужбы.
По сравнению с 2019 годом на 230 суток увеличилась продолжительность службы кораблей, почти в 1,5 раза возросло количество вылетов авиации ФСБ, отметил Кулишов.
"Имеющиеся силы и средства позволяют и в дальнейшем наращивать интенсивность службы в целях своевременного реагирования на изменения обстановки в регионе. Так что любой всплеск напряженности на наших северных рубежах будет нивелирован", - подчеркнул он.
 
РоссияБерингово мореВладимир КулишовАрктикаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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