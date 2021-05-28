https://ria.ru/20210528/arktika-1734530116.html

Российские пограничники повысили интенсивность службы в Арктике

Российские пограничники повысили интенсивность службы в Арктике - РИА Новости, 28.05.2021

Российские пограничники повысили интенсивность службы в Арктике

Интенсивность службы российских пограничников в Арктике выросла на фоне активизации экономической деятельности РФ в этом регионе, у них есть силы и средства для РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T09:32

2021-05-28T09:32

2021-05-28T09:32

россия

берингово море

владимир кулишов

арктика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149120/55/1491205529_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_e48b1465b388e8f585d67ebf12f59b68.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Интенсивность службы российских пограничников в Арктике выросла на фоне активизации экономической деятельности РФ в этом регионе, у них есть силы и средства для того, чтобы и впредь своевременно реагировать на возможные изменения обстановки, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.В пятницу в России отмечается День пограничника."Наша деятельность по защите и охране экономических и иных законных интересов в Арктике неразрывно связана с национальной морской политикой, реализуемой в рамках государственных программ и стратегий развития региона", - сказал Кулишов.По его словам, Погранслужба сформировала систему мониторинга и анализа обстановки в арктических морях."Регулярно организуем, проводим и принимаем участие в совместных антитеррористических и поисково-спасательных учениях. Сопровождаем развитие Северного морского пути, участвуем в обеспечении безопасности судоходства, разведки и эксплуатации энергетических ресурсов", - добавил Кулишов.Активизация экономической деятельности, связанная с увеличением объемов и интенсивности транспортировки углеводородного сырья по Северному морскому пути, а также развитием инфраструктуры морских портов и объектов нефтегазовых месторождений, привела к росту судоходства в Арктике на 16%, что потребовало от пограничников внесения определенных коррективов в служебную деятельность, отметил Кулишов.В этих целях организовано патрулирование с задействованием пограничных кораблей и авиации ФСБ России транспортных коммуникаций и районов рыбного промысла в акваториях Карского и Берингова морей, а также в районах архипелага Шпицберген и регулирования Комиссии по рыболовству в северо-восточной Атлантике (НЕАФК), добавил глава Погранслужбы.По сравнению с 2019 годом на 230 суток увеличилась продолжительность службы кораблей, почти в 1,5 раза возросло количество вылетов авиации ФСБ, отметил Кулишов."Имеющиеся силы и средства позволяют и в дальнейшем наращивать интенсивность службы в целях своевременного реагирования на изменения обстановки в регионе. Так что любой всплеск напряженности на наших северных рубежах будет нивелирован", - подчеркнул он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/arktika-1733834286.html

россия

берингово море

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, берингово море, владимир кулишов, арктика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность