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В Сочи арестовали аниматоров в костюмах коней, вымогавших у людей деньги
В Сочи арестовали аниматоров в костюмах коней, вымогавших у людей деньги - РИА Новости, 28.05.2021
В Сочи арестовали аниматоров в костюмах коней, вымогавших у людей деньги
Аниматоров в костюмах коней, вымогавших деньги у прохожих в Сочи, арестовали на пять суток, сообщили в пресс-службе УВД по городу. РИА Новости, 28.05.2021
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сочи
происшествия
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СОЧИ, 28 мая — РИА Новости. Аниматоров в костюмах коней, вымогавших деньги у прохожих в Сочи, арестовали на пять суток, сообщили в пресс-службе УВД по городу.В ведомстве уточнили, что в дежурную часть поступила жалоба на компанию молодых людей, одетых в ростовые куклы осла и лошади. Они навязчиво предлагали сделать с ними фото за деньги. Получив отказ, мужчины переходили на нецензурную брань.В итоге их доставили в отделение полиции."В отношении задержанных составлены административные материалы по части 1 статьи 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство", — заявили в пресс-службе.В этот же день при аналогичных обстоятельствах в центре Сочи задержали еще одного вымогателя в костюме животного. Полиция продолжит пресекать подобные ситуации на протяжении всего летнего сезона.Накануне в администрации Ялты рассказали, что в городе выписали первые штрафы аниматорам, которые за навязанные фотоуслуги требовали деньги. Использовавшиеся для этого костюмы жирафа, зебры и мыши конфисковали.
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ялта, сочи, происшествия

В Сочи арестовали аниматоров в костюмах коней, вымогавших у людей деньги

10:19 28.05.2021 (обновлено: 12:01 28.05.2021)
 
Арестованные аниматоры в костюмах коней, вымогавшие у людей деньги в Сочи
Арестованные аниматоры в костюмах коней, вымогавшие у людей деньги в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 28 мая — РИА Новости. Аниматоров в костюмах коней, вымогавших деньги у прохожих в Сочи, арестовали на пять суток, сообщили в пресс-службе УВД по городу.
В ведомстве уточнили, что в дежурную часть поступила жалоба на компанию молодых людей, одетых в ростовые куклы осла и лошади. Они навязчиво предлагали сделать с ними фото за деньги. Получив отказ, мужчины переходили на нецензурную брань.
В итоге их доставили в отделение полиции.
"В отношении задержанных составлены административные материалы по части 1 статьи 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство", — заявили в пресс-службе.
В этот же день при аналогичных обстоятельствах в центре Сочи задержали еще одного вымогателя в костюме животного. Полиция продолжит пресекать подобные ситуации на протяжении всего летнего сезона.
Накануне в администрации Ялты рассказали, что в городе выписали первые штрафы аниматорам, которые за навязанные фотоуслуги требовали деньги. Использовавшиеся для этого костюмы жирафа, зебры и мыши конфисковали.
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