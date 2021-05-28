https://ria.ru/20210528/arest-1734536847.html

В Сочи арестовали аниматоров в костюмах коней, вымогавших у людей деньги

В Сочи арестовали аниматоров в костюмах коней, вымогавших у людей деньги - РИА Новости, 28.05.2021

В Сочи арестовали аниматоров в костюмах коней, вымогавших у людей деньги

Аниматоров в костюмах коней, вымогавших деньги у прохожих в Сочи, арестовали на пять суток, сообщили в пресс-службе УВД по городу. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T10:19

2021-05-28T10:19

2021-05-28T12:01

ялта

сочи

происшествия

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СОЧИ, 28 мая — РИА Новости. Аниматоров в костюмах коней, вымогавших деньги у прохожих в Сочи, арестовали на пять суток, сообщили в пресс-службе УВД по городу.В ведомстве уточнили, что в дежурную часть поступила жалоба на компанию молодых людей, одетых в ростовые куклы осла и лошади. Они навязчиво предлагали сделать с ними фото за деньги. Получив отказ, мужчины переходили на нецензурную брань.В итоге их доставили в отделение полиции."В отношении задержанных составлены административные материалы по части 1 статьи 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство", — заявили в пресс-службе.В этот же день при аналогичных обстоятельствах в центре Сочи задержали еще одного вымогателя в костюме животного. Полиция продолжит пресекать подобные ситуации на протяжении всего летнего сезона.Накануне в администрации Ялты рассказали, что в городе выписали первые штрафы аниматорам, которые за навязанные фотоуслуги требовали деньги. Использовавшиеся для этого костюмы жирафа, зебры и мыши конфисковали.

https://radiosputnik.ria.ru/20191210/1562216631.html

ялта

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, сочи, происшествия