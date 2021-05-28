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В Киеве прошла акция с требованием ввести санкции против Лукашенко
В Киеве прошла акция с требованием ввести санкции против Лукашенко - РИА Новости, 28.05.2021
В Киеве прошла акция с требованием ввести санкции против Лукашенко
Акция с требованием ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и белорусских предприятий прошла возле министерства иностранных дел Украины РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T22:29
2021-05-28T22:30
дмитрий гурин (депутат)
ryanair
александр лукашенко
мид украины
минск
белоруссия
вильнюс
минский автомобильный завод
в мире
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КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Акция с требованием ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и белорусских предприятий прошла возле министерства иностранных дел Украины в Киеве, передает агентство УНИАН.Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и назвало решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным. Украина с субботы закроет воздушное пространство для белорусских самолетов после ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.В акции приняли участие около двух десятков человек, в их числе народные депутаты Украины Инна Совсун ("Голос") и Дмитрий Гурин ("Слуга народа"), сообщает агентство.Как говорится в материале, координатор правозащитной инициативы Free Belarus Center Полина Бродик озвучила требования к украинскому правительству. "На политическом уровне мы призываем ограничить дипломатические контакты между посольствами Беларуси и Украины, официально признать Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси, подготовить пакет персональных санкций СНБО против чиновников, которые активно сотрудничают с Лукашенко", - цитирует агентство слова Бродик.На экономическом уровне участники акции призывают ввести бессрочный запрет на импорт электроэнергии и нефтепродуктов из страны, остановить закупку строительных материалов, в частности битума, а также продукции таких предприятий, как "Минский автомобильный завод", "Беларуськалий", "Минский тракторный завод". На международно-правовом уровне - создать гуманитарную границу для беженцев, приостановить действие межгосударственного договора между Украиной и Белоруссией по взаимодействию силовых структур и признать Белоруссию опасной страной, а также приостановить экстрадицию граждан Беларуси из Украины.В свою очередь Совсун выступила в поддержку введения санкций. По ее мнению, закрытие воздушного пространства для белорусских авиакомпаний - это "недейственный метод". "Нужны реальные жесткие санкции - прекращение финансирования режима", - убеждена она.Также она пообещала, что будет работать над вопросом введения санкций в Верховной раде вместе с единомышленниками из других фракций.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. 25 мая департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/belorussiya-1734664850.html
https://ria.ru/20210528/ryanair-1734650680.html
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дмитрий гурин (депутат), ryanair, александр лукашенко, мид украины, минск, белоруссия, вильнюс, минский автомобильный завод, в мире

В Киеве прошла акция с требованием ввести санкции против Лукашенко

22:29 28.05.2021 (обновлено: 22:30 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве.
Здание министерства иностранных дел в Киеве. - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Акция с требованием ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и белорусских предприятий прошла возле министерства иностранных дел Украины в Киеве, передает агентство УНИАН.
Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и назвало решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным. Украина с субботы закроет воздушное пространство для белорусских самолетов после ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.
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В акции приняли участие около двух десятков человек, в их числе народные депутаты Украины Инна Совсун ("Голос") и Дмитрий Гурин ("Слуга народа"), сообщает агентство.
Как говорится в материале, координатор правозащитной инициативы Free Belarus Center Полина Бродик озвучила требования к украинскому правительству. "На политическом уровне мы призываем ограничить дипломатические контакты между посольствами Беларуси и Украины, официально признать Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси, подготовить пакет персональных санкций СНБО против чиновников, которые активно сотрудничают с Лукашенко", - цитирует агентство слова Бродик.
На экономическом уровне участники акции призывают ввести бессрочный запрет на импорт электроэнергии и нефтепродуктов из страны, остановить закупку строительных материалов, в частности битума, а также продукции таких предприятий, как "Минский автомобильный завод", "Беларуськалий", "Минский тракторный завод". На международно-правовом уровне - создать гуманитарную границу для беженцев, приостановить действие межгосударственного договора между Украиной и Белоруссией по взаимодействию силовых структур и признать Белоруссию опасной страной, а также приостановить экстрадицию граждан Беларуси из Украины.
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В свою очередь Совсун выступила в поддержку введения санкций. По ее мнению, закрытие воздушного пространства для белорусских авиакомпаний - это "недейственный метод". "Нужны реальные жесткие санкции - прекращение финансирования режима", - убеждена она.
Также она пообещала, что будет работать над вопросом введения санкций в Верховной раде вместе с единомышленниками из других фракций.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. 25 мая департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
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