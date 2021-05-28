https://ria.ru/20210528/advokat-1734626059.html

Адвокат посетил Сапегу в СИЗО

Адвокат посетил Сапегу в СИЗО - РИА Новости, 28.05.2021

Адвокат посетил Сапегу в СИЗО

Задержанную в Белоруссии россиянку Софью Сапегу посетил адвокат, она выглядит бодрой и здоровой, сообщил один из ее защитников Александр Филанович. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T16:54

2021-05-28T16:54

2021-05-28T17:39

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

белоруссия

в мире

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МИНСК, 28 мая — РИА Новости. Задержанную в Белоруссии россиянку Софью Сапегу посетил адвокат, она выглядит бодрой и здоровой, сообщил один из ее защитников Александр Филанович.Сапега содержится в СИЗО КГБ."С ее слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации", — говорится в комментарии юриста.Защита россиянки ранее обжаловала задержание, однако суд Партизанского района Минска ее не удовлетворил. Теперь юристы оспорят и это постановление.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем задержали Сапегу. По информации российского МИД, ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ показали видео, на котором Сапега призналась, что работает редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.

https://ria.ru/20210527/sapega-1734406589.html

россия

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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, белоруссия, в мире