https://ria.ru/20210528/advokat-1734626059.html
Адвокат посетил Сапегу в СИЗО
Адвокат посетил Сапегу в СИЗО - РИА Новости, 28.05.2021
Адвокат посетил Сапегу в СИЗО
Задержанную в Белоруссии россиянку Софью Сапегу посетил адвокат, она выглядит бодрой и здоровой, сообщил один из ее защитников Александр Филанович. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T16:54
2021-05-28T16:54
2021-05-28T17:39
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
белоруссия
в мире
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МИНСК, 28 мая — РИА Новости. Задержанную в Белоруссии россиянку Софью Сапегу посетил адвокат, она выглядит бодрой и здоровой, сообщил один из ее защитников Александр Филанович.Сапега содержится в СИЗО КГБ."С ее слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации", — говорится в комментарии юриста.Защита россиянки ранее обжаловала задержание, однако суд Партизанского района Минска ее не удовлетворил. Теперь юристы оспорят и это постановление.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем задержали Сапегу. По информации российского МИД, ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ показали видео, на котором Сапега призналась, что работает редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
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РИА Новости
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, белоруссия, в мире
МИНСК, 28 мая — РИА Новости.
Задержанную в Белоруссии
россиянку Софью Сапегу посетил адвокат, она выглядит бодрой и здоровой, сообщил один из ее защитников Александр Филанович.
Сапега содержится в СИЗО КГБ.
"С ее слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации", — говорится в комментарии юриста.
Защита россиянки ранее обжаловала задержание, однако суд Партизанского района Минска
ее не удовлетворил. Теперь юристы оспорят и это постановление.
Летевший из Афин
в Вильнюс
23 мая самолет Ryanair
экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram
-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Вместе с Протасевичем задержали Сапегу. По информации российского МИД, ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения.
Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ показали видео, на котором Сапега призналась, что работает редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.