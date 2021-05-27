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ФСИН объяснила зарплату в 224 тысячи рублей на принудительных работах
ФСИН объяснила зарплату в 224 тысячи рублей на принудительных работах - РИА Новости, 27.05.2021
ФСИН объяснила зарплату в 224 тысячи рублей на принудительных работах
Зарплата в 224 тысячи рублей у осужденного к принудительным работам является единичным случаем, такую сумму он получил за сверхурочную работу и благодаря... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T13:45
2021-05-27T15:46
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
волгоградская область
новгородская область
общество
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Зарплата в 224 тысячи рублей у осужденного к принудительным работам является единичным случаем, такую сумму он получил за сверхурочную работу и благодаря премиям, сообщили в пресс-службе ФСИН России.Ранее "Известия" сообщили со ссылкой на ведомство, что средняя зарплата осужденных на принудительные работы на предприятиях выше, чем у заключенных, упомянув также о зарплате в 224 тысячи рублей."Данный осужденный трудится на одном из предприятий Белгородской области, и его средняя заработная плата составляет 140 тысяч рублей в месяц. Сумма, о которой шла речь в комментарии, была начислена в качестве премии за ранее отработанные дни, а также за сверхурочную работу", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что средняя заработная плата осужденных к принудительным работам, отбывающих наказание на объектах организаций, выше, чем у приговоренных к лишению свободы.Например, в Новгородской области средняя зарплата последних составляет 24 тысячи рублей, в Приморском крае — 20 тысяч рублей."В ряде случаев заработная плата осужденных превышает и среднюю зарплату по региону. Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 102 тысячи рублей (Новгородская область), 94 тысячи рублей (Приморский край), 80 тысяч рублей (Волгоградская область)", — отмечается в сообщении.ФСИН напомнила, что принудительные работы — это сравнительно новый вид наказания, поэтому многие граждане иногда путают его с лишением свободы. Между тем осужденные к принудительным работам проживают в исправительных центрах, а не в колониях, и трудятся на обычных гражданских предприятиях. Соответственно, и зарплата у них такая же, как и у других работников. Кроме того, некоторые из них уникальные специалисты — соответственно, их заработок зависит от квалификации.
https://ria.ru/20210524/zaklyuchennye-1733585148.html
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), волгоградская область, новгородская область, общество

ФСИН объяснила зарплату в 224 тысячи рублей на принудительных работах

13:45 27.05.2021 (обновлено: 15:46 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Зарплата в 224 тысячи рублей у осужденного к принудительным работам является единичным случаем, такую сумму он получил за сверхурочную работу и благодаря премиям, сообщили в пресс-службе ФСИН России.
Ранее "Известия" сообщили со ссылкой на ведомство, что средняя зарплата осужденных на принудительные работы на предприятиях выше, чем у заключенных, упомянув также о зарплате в 224 тысячи рублей.
"Данный осужденный трудится на одном из предприятий Белгородской области, и его средняя заработная плата составляет 140 тысяч рублей в месяц. Сумма, о которой шла речь в комментарии, была начислена в качестве премии за ранее отработанные дни, а также за сверхурочную работу", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что средняя заработная плата осужденных к принудительным работам, отбывающих наказание на объектах организаций, выше, чем у приговоренных к лишению свободы.
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Например, в Новгородской области средняя зарплата последних составляет 24 тысячи рублей, в Приморском крае — 20 тысяч рублей.
"В ряде случаев заработная плата осужденных превышает и среднюю зарплату по региону. Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 102 тысячи рублей (Новгородская область), 94 тысячи рублей (Приморский край), 80 тысяч рублей (Волгоградская область)", — отмечается в сообщении.
ФСИН напомнила, что принудительные работы — это сравнительно новый вид наказания, поэтому многие граждане иногда путают его с лишением свободы. Между тем осужденные к принудительным работам проживают в исправительных центрах, а не в колониях, и трудятся на обычных гражданских предприятиях. Соответственно, и зарплата у них такая же, как и у других работников. Кроме того, некоторые из них уникальные специалисты — соответственно, их заработок зависит от квалификации.
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