https://ria.ru/20210527/zarplata-1734413001.html

ФСИН объяснила зарплату в 224 тысячи рублей на принудительных работах

ФСИН объяснила зарплату в 224 тысячи рублей на принудительных работах - РИА Новости, 27.05.2021

ФСИН объяснила зарплату в 224 тысячи рублей на принудительных работах

Зарплата в 224 тысячи рублей у осужденного к принудительным работам является единичным случаем, такую сумму он получил за сверхурочную работу и благодаря... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T13:45

2021-05-27T13:45

2021-05-27T15:46

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

волгоградская область

новгородская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Зарплата в 224 тысячи рублей у осужденного к принудительным работам является единичным случаем, такую сумму он получил за сверхурочную работу и благодаря премиям, сообщили в пресс-службе ФСИН России.Ранее "Известия" сообщили со ссылкой на ведомство, что средняя зарплата осужденных на принудительные работы на предприятиях выше, чем у заключенных, упомянув также о зарплате в 224 тысячи рублей."Данный осужденный трудится на одном из предприятий Белгородской области, и его средняя заработная плата составляет 140 тысяч рублей в месяц. Сумма, о которой шла речь в комментарии, была начислена в качестве премии за ранее отработанные дни, а также за сверхурочную работу", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что средняя заработная плата осужденных к принудительным работам, отбывающих наказание на объектах организаций, выше, чем у приговоренных к лишению свободы.Например, в Новгородской области средняя зарплата последних составляет 24 тысячи рублей, в Приморском крае — 20 тысяч рублей."В ряде случаев заработная плата осужденных превышает и среднюю зарплату по региону. Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 102 тысячи рублей (Новгородская область), 94 тысячи рублей (Приморский край), 80 тысяч рублей (Волгоградская область)", — отмечается в сообщении.ФСИН напомнила, что принудительные работы — это сравнительно новый вид наказания, поэтому многие граждане иногда путают его с лишением свободы. Между тем осужденные к принудительным работам проживают в исправительных центрах, а не в колониях, и трудятся на обычных гражданских предприятиях. Соответственно, и зарплата у них такая же, как и у других работников. Кроме того, некоторые из них уникальные специалисты — соответственно, их заработок зависит от квалификации.

https://ria.ru/20210524/zaklyuchennye-1733585148.html

https://ria.ru/20210527/otpusk-1734376745.html

россия

волгоградская область

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), волгоградская область, новгородская область, общество