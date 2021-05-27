https://ria.ru/20210527/yazva-1734469008.html
На Ямале началась ежегодная вакцинация тундровиков от сибирской язвы
На Ямале началась ежегодная вакцинация тундровиков от сибирской язвы - РИА Новости, 27.05.2021
На Ямале началась ежегодная вакцинация тундровиков от сибирской язвы
Ежегодная вакцинация тундровиков от сибирской язвы началась в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба главы региона. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T17:36
2021-05-27T17:36
2021-05-27T17:36
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
надымский район
тазовский район
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Ежегодная вакцинация тундровиков от сибирской язвы началась в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба главы региона."На Ямале началась прививочная кампания по вакцинации тундрового населения от сибирской язвы. На сегодня в округе ситуация с этой инфекцией стабильная и контролируемая. Этого удалось добиться благодаря слаженной работе окружных структур здравоохранения и службы ветеринарии", - говорится в сообщении.Согласно региональному календарю прививок, в арктическом регионе вакцинации подлежат 400 тундровиков, 7,5 тысячи тундровиков – ревакцинации. Первичная иммунизация против сибирской язвы проводится двукратно, а ревакцинацию проводят однократно ежегодно.В этом году прививать против сибирской язвы будут тундровиков четырех сельских муниципалитетов: Ямальского, Тазовского, Приуральского и Надымского районов. Одновременно с вакцинацией тундрового населения идет и проверка состояния поголовья оленей и пастбищ."Сибирская язва представляет собой острую зоонозную особо опасную бактериальную инфекционную болезнь. У человека заболевание чаще всего протекает в кожной форме, в отдельных случаях осложняется сибиреязвенным сепсисом. Может развиться генерализованная инфекция, проявляющаяся в легочной и кишечной формах. Заболевание особо опасное, поэтому, чтобы не допустить инфицирования, пристальное внимание должно быть уделено профилактическим мероприятиям. Вакцинации подлежат граждане из групп риска, исключение составляют дети до 14 лет, а также беременные и женщины в период лактации", - приводятся в сообщении слова главного внештатного эпидемиолога департамента здравоохранения ЯНАО Людмилы Воловой.В Ямальском и Тазовском районах вакцинация против сибирской язвы уже идет. Медики проводят разъяснительную работу по привлечению к ревакцинации и вакцинации тундрового населения. Они добираются до стойбищ, где на местах открывают мобильные прививочные пункты и вакцинируют желающих."Отказов от прививки почти нет, оленеводы знают, что сибирская язва опасна для жизни. С целью вакцинации оленеводов и их семей с начала июня запланированы вылеты в тундру Приуральского и Надымского районов", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210513/yamal-1732143304.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, надымский район, тазовский район, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости.
Ежегодная вакцинация тундровиков от сибирской язвы началась в Ямало-Ненецком автономном округе
(ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба главы региона.
"На Ямале
началась прививочная кампания по вакцинации тундрового населения от сибирской язвы. На сегодня в округе ситуация с этой инфекцией стабильная и контролируемая. Этого удалось добиться благодаря слаженной работе окружных структур здравоохранения и службы ветеринарии", - говорится в сообщении.
Согласно региональному календарю прививок, в арктическом регионе вакцинации подлежат 400 тундровиков, 7,5 тысячи тундровиков – ревакцинации. Первичная иммунизация против сибирской язвы проводится двукратно, а ревакцинацию проводят однократно ежегодно.
В этом году прививать против сибирской язвы будут тундровиков четырех сельских муниципалитетов: Ямальского, Тазовского, Приуральского и Надымского районов
. Одновременно с вакцинацией тундрового населения идет и проверка состояния поголовья оленей и пастбищ.
"Сибирская язва представляет собой острую зоонозную особо опасную бактериальную инфекционную болезнь. У человека заболевание чаще всего протекает в кожной форме, в отдельных случаях осложняется сибиреязвенным сепсисом. Может развиться генерализованная инфекция, проявляющаяся в легочной и кишечной формах. Заболевание особо опасное, поэтому, чтобы не допустить инфицирования, пристальное внимание должно быть уделено профилактическим мероприятиям. Вакцинации подлежат граждане из групп риска, исключение составляют дети до 14 лет, а также беременные и женщины в период лактации", - приводятся в сообщении слова главного внештатного эпидемиолога департамента здравоохранения ЯНАО Людмилы Воловой.
В Ямальском и Тазовском районах
вакцинация против сибирской язвы уже идет. Медики проводят разъяснительную работу по привлечению к ревакцинации и вакцинации тундрового населения. Они добираются до стойбищ, где на местах открывают мобильные прививочные пункты и вакцинируют желающих.
"Отказов от прививки почти нет, оленеводы знают, что сибирская язва опасна для жизни. С целью вакцинации оленеводов и их семей с начала июня запланированы вылеты в тундру Приуральского и Надымского районов", - уточняется в сообщении.