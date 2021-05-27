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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210527/yakutiya-1734450587.html
СВФУ Якутии первым среди российских вузов подключат к Яндекс 360
СВФУ Якутии первым среди российских вузов подключат к Яндекс 360 - РИА Новости, 27.05.2021
СВФУ Якутии первым среди российских вузов подключат к Яндекс 360
Первым среди российских вузов к Яндекс 360 подключат Северо-Восточный федеральный университет Якутии, сообщает пресс-центр республики в Москве. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T16:29
2021-05-27T16:29
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
яндекс
северо-восточный федеральный университет
технологии
общество
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ЯКУТСК, 27 мая – РИА Новости. Первым среди российских вузов к Яндекс 360 подключат Северо-Восточный федеральный университет Якутии, сообщает пресс-центр республики в Москве."Северо-Восточный федеральный университет стал первым партнером компании "Яндекс" в сфере цифровизации высшего образования. Стороны подписали соглашение, по которому в рамках пилотного этапа к сервисам Яндекс 360 подключится 1000 пользователей от СВФУ", - рассказали в пресс-центре.Отмечается, что якутские студенты и преподаватели получат возможность совместной работы с помощью экосистемы, которая объединяет корпоративную версию почты, интернет-хранилища, мессенджер, календарь с возможностью планировать онлайн-уроки, телемост для онлайн-занятий."Мы понимаем, как вузам важно создавать удобное виртуальное учебное и рабочее пространство для студентов и преподавателей. В наборе Яндекс 360 мы объединили сервисы, которые ежедневно необходимы для работы и учебы. Это поможет вузам сделать образовательный процесс более эффективным: планировать семинары, собрания в календаре и проводить их в формате видеоконференции, совместно хранить и редактировать учебные материалы на "облаке", использовать корпоративную почту вуза", – приводятся слова руководителя продукта Яндекс 360 Владимира Русинова.В свою очередь проректор по цифровому развитию СВФУ Петр Иванов отметил, что необходимо продолжать работу по сокращению цифрового неравенства, устранению барьеров для доступа молодежи к массовым коммуникациям. "Уверен, что сотрудничество с "Яндексом" позволит стать нашему университету одним из ведущих университетов в области цифровизации высшего образования в стране", – сказал он.
https://ria.ru/20201215/tsifrovizatsiya-1589326677.html
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республика саха (якутия), яндекс, северо-восточный федеральный университет, технологии, общество

СВФУ Якутии первым среди российских вузов подключат к Яндекс 360

16:29 27.05.2021
 
© Фото : Пресс-службаСеверо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ)
Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : Пресс-службаСеверо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова.
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ЯКУТСК, 27 мая – РИА Новости. Первым среди российских вузов к Яндекс 360 подключат Северо-Восточный федеральный университет Якутии, сообщает пресс-центр республики в Москве.
"Северо-Восточный федеральный университет стал первым партнером компании "Яндекс" в сфере цифровизации высшего образования. Стороны подписали соглашение, по которому в рамках пилотного этапа к сервисам Яндекс 360 подключится 1000 пользователей от СВФУ", - рассказали в пресс-центре.
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Отмечается, что якутские студенты и преподаватели получат возможность совместной работы с помощью экосистемы, которая объединяет корпоративную версию почты, интернет-хранилища, мессенджер, календарь с возможностью планировать онлайн-уроки, телемост для онлайн-занятий.
"Мы понимаем, как вузам важно создавать удобное виртуальное учебное и рабочее пространство для студентов и преподавателей. В наборе Яндекс 360 мы объединили сервисы, которые ежедневно необходимы для работы и учебы. Это поможет вузам сделать образовательный процесс более эффективным: планировать семинары, собрания в календаре и проводить их в формате видеоконференции, совместно хранить и редактировать учебные материалы на "облаке", использовать корпоративную почту вуза", – приводятся слова руководителя продукта Яндекс 360 Владимира Русинова.
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В свою очередь проректор по цифровому развитию СВФУ Петр Иванов отметил, что необходимо продолжать работу по сокращению цифрового неравенства, устранению барьеров для доступа молодежи к массовым коммуникациям. "Уверен, что сотрудничество с "Яндексом" позволит стать нашему университету одним из ведущих университетов в области цифровизации высшего образования в стране", – сказал он.
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)ЯндексСеверо-Восточный федеральный университетТехнологииОбщество
 
 
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