https://ria.ru/20210527/vybory-1734511193.html

Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов

Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов - РИА Новости, 28.05.2021

Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов

Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов, сообщил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-27T23:41

2021-05-27T23:41

2021-05-28T00:39

бусейна шаабан

башар асад

в мире

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ДАМАСК, 27 мая - РИА Новости. Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов, сообщил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг.За Асада , по его словам, проголосовали 13,5 миллионов сирийцев. "Он победил, получив абсолютное большинство голосов. Имели право голосовать 18 миллионов 107 тысяч 109, проголосовали 14 миллионов 239 тысяч 140. Асад получил 95,1% голосов", - уточнил Саббаг.Сам Асад после победы объявил о новом этапе в истории страны. "Давайте с завтрашнего дня начнем этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть", - приводит слава главы государства в Telegram его предвыборный штаб. Он также почтил память погибших сирийцев и пожелал выздоровления раненым.Асад, занимающий пост президента с 2000 года, избран на еще один семилетний срок. На предыдущих выборах в 2014 году он набрал более 88% голосов.Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Более 12 тысяч избирательных участков работали с семи часов утра до полуночи. По официальным данным, голосование прошло во всех провинциях без нарушений.Члены российской парламентской делегации рассказали РИА Новости, что избирательный процесс прошел без нарушений в рамках всех международных правил.Как заявила ранее РИА Новости советник сирийского лидера Бусейна Шаабан, массовая явка подтвердила поддержку правительства со стороны населения вопреки западной пропаганде.

https://ria.ru/20210527/evrosoyuz-1734491028.html

https://ria.ru/20210526/vybory-1733699858.html

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бусейна шаабан, башар асад, в мире