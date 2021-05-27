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Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов - РИА Новости, 28.05.2021
Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов, сообщил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-27T23:41
2021-05-27T23:41
2021-05-28T00:39
бусейна шаабан
башар асад
в мире
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ДАМАСК, 27 мая - РИА Новости. Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов, сообщил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг.За Асада , по его словам, проголосовали 13,5 миллионов сирийцев. "Он победил, получив абсолютное большинство голосов. Имели право голосовать 18 миллионов 107 тысяч 109, проголосовали 14 миллионов 239 тысяч 140. Асад получил 95,1% голосов", - уточнил Саббаг.Сам Асад после победы объявил о новом этапе в истории страны. "Давайте с завтрашнего дня начнем этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть", - приводит слава главы государства в Telegram его предвыборный штаб. Он также почтил память погибших сирийцев и пожелал выздоровления раненым.Асад, занимающий пост президента с 2000 года, избран на еще один семилетний срок. На предыдущих выборах в 2014 году он набрал более 88% голосов.Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Более 12 тысяч избирательных участков работали с семи часов утра до полуночи. По официальным данным, голосование прошло во всех провинциях без нарушений.Члены российской парламентской делегации рассказали РИА Новости, что избирательный процесс прошел без нарушений в рамках всех международных правил.Как заявила ранее РИА Новости советник сирийского лидера Бусейна Шаабан, массовая явка подтвердила поддержку правительства со стороны населения вопреки западной пропаганде.
https://ria.ru/20210527/evrosoyuz-1734491028.html
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бусейна шаабан, башар асад, в мире
ДАМАСК, 27 мая - РИА Новости. Башар Асад
победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов, сообщил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг.
За Асада , по его словам, проголосовали 13,5 миллионов сирийцев. "Он победил, получив абсолютное большинство голосов. Имели право голосовать 18 миллионов 107 тысяч 109, проголосовали 14 миллионов 239 тысяч 140. Асад получил 95,1% голосов", - уточнил Саббаг.
Сам Асад после победы объявил о новом этапе в истории страны. "Давайте с завтрашнего дня начнем этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть", - приводит слава главы государства в Telegram его предвыборный штаб. Он также почтил память погибших сирийцев и пожелал выздоровления раненым.
Асад, занимающий пост президента с 2000 года, избран на еще один семилетний срок. На предыдущих выборах в 2014 году он набрал более 88% голосов.
Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Более 12 тысяч избирательных участков работали с семи часов утра до полуночи. По официальным данным, голосование прошло во всех провинциях без нарушений.
Члены российской парламентской делегации рассказали РИА Новости, что избирательный процесс прошел без нарушений в рамках всех международных правил.
Как заявила ранее РИА Новости советник сирийского лидера Бусейна Шаабан
, массовая явка подтвердила поддержку правительства со стороны населения вопреки западной пропаганде.