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Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов - РИА Новости, 28.05.2021
Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов, сообщил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-27T23:41
2021-05-28T00:39
бусейна шаабан
башар асад
в мире
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ДАМАСК, 27 мая - РИА Новости. Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов, сообщил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг.За Асада , по его словам, проголосовали 13,5 миллионов сирийцев. "Он победил, получив абсолютное большинство голосов. Имели право голосовать 18 миллионов 107 тысяч 109, проголосовали 14 миллионов 239 тысяч 140. Асад получил 95,1% голосов", - уточнил Саббаг.Сам Асад после победы объявил о новом этапе в истории страны. "Давайте с завтрашнего дня начнем этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть", - приводит слава главы государства в Telegram его предвыборный штаб. Он также почтил память погибших сирийцев и пожелал выздоровления раненым.Асад, занимающий пост президента с 2000 года, избран на еще один семилетний срок. На предыдущих выборах в 2014 году он набрал более 88% голосов.Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Более 12 тысяч избирательных участков работали с семи часов утра до полуночи. По официальным данным, голосование прошло во всех провинциях без нарушений.Члены российской парламентской делегации рассказали РИА Новости, что избирательный процесс прошел без нарушений в рамках всех международных правил.Как заявила ранее РИА Новости советник сирийского лидера Бусейна Шаабан, массовая явка подтвердила поддержку правительства со стороны населения вопреки западной пропаганде.
https://ria.ru/20210527/evrosoyuz-1734491028.html
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бусейна шаабан, башар асад, в мире

Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов

23:41 27.05.2021 (обновлено: 00:39 28.05.2021)
 
© AP Photo / Hassan AmmarБашар Асад опускает бюллетень в урну во время выборов президента Сирии
Башар Асад опускает бюллетень в урну во время выборов президента Сирии - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
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ДАМАСК, 27 мая - РИА Новости. Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов, сообщил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг.
За Асада , по его словам, проголосовали 13,5 миллионов сирийцев. "Он победил, получив абсолютное большинство голосов. Имели право голосовать 18 миллионов 107 тысяч 109, проголосовали 14 миллионов 239 тысяч 140. Асад получил 95,1% голосов", - уточнил Саббаг.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
Вчера, 19:33
Евросоюз не признал результаты выборов президента Сирии
Сам Асад после победы объявил о новом этапе в истории страны. "Давайте с завтрашнего дня начнем этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть", - приводит слава главы государства в Telegram его предвыборный штаб. Он также почтил память погибших сирийцев и пожелал выздоровления раненым.
Асад, занимающий пост президента с 2000 года, избран на еще один семилетний срок. На предыдущих выборах в 2014 году он набрал более 88% голосов.
Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Более 12 тысяч избирательных участков работали с семи часов утра до полуночи. По официальным данным, голосование прошло во всех провинциях без нарушений.
Члены российской парламентской делегации рассказали РИА Новости, что избирательный процесс прошел без нарушений в рамках всех международных правил.
Как заявила ранее РИА Новости советник сирийского лидера Бусейна Шаабан, массовая явка подтвердила поддержку правительства со стороны населения вопреки западной пропаганде.
Досрочное голосование перед президентскими выборами 26 мая в посольстве Сирии, Ливан - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 00:04
Процедура выборов президента Сирии
 
Бусейна ШаабанБашар АсадВ мире
 
 
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