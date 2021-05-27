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В Мексике 80-летняя женщина стала кандидатом на выборах
В Мексике 80-летняя женщина стала кандидатом на выборах - РИА Новости, 27.05.2021
В Мексике 80-летняя женщина стала кандидатом на выборах
Восьмидесятилетняя мексиканка решила принять участие в политической жизни страны и стала кандидатом на муниципальных выборах этого года в штате Колима, сообщает РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T18:50
2021-05-27T18:50
2021-05-27T18:51
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МЕХИКО, 27 мая - РИА Новости. Восьмидесятилетняя мексиканка решила принять участие в политической жизни страны и стала кандидатом на муниципальных выборах этого года в штате Колима, сообщает телеканал Televisa.Пилар Гаоне Вентуре 80 лет, она вдова, мать троих детей, у нее пять внуков и шесть правнуков. Она претендует на пост попечителя, представляющего интересы налогоплательщиков в налоговых органах, от коалиции Va por Colima в муниципалитете Минатитлан.Женщина, получившая лишь начальное образование, сейчас обходит дома пожилых жителей, чтобы узнать, в чем они нуждаются. По ее словам, одно из ее самых больших желаний – обеспечить пожилым центр дневного ухода, где бы им предлагали еду, медицинскую помощь, общение и крышу над головой.По данным Института по вопросам проведения выборов в штате, Пилар Гаона Вентура – первая пожилая женщина, участвующая в муниципальных выборах.
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мексика, колима, в мире
МЕХИКО, 27 мая - РИА Новости.
Восьмидесятилетняя мексиканка решила принять участие в политической жизни страны и стала кандидатом на муниципальных выборах этого года в штате Колима
, сообщает телеканал Televisa
.
Пилар Гаоне Вентуре 80 лет, она вдова, мать троих детей, у нее пять внуков и шесть правнуков. Она претендует на пост попечителя, представляющего интересы налогоплательщиков в налоговых органах, от коалиции Va por Colima в муниципалитете Минатитлан.
Женщина, получившая лишь начальное образование, сейчас обходит дома пожилых жителей, чтобы узнать, в чем они нуждаются. По ее словам, одно из ее самых больших желаний – обеспечить пожилым центр дневного ухода, где бы им предлагали еду, медицинскую помощь, общение и крышу над головой.
По данным Института по вопросам проведения выборов в штате, Пилар Гаона Вентура – первая пожилая женщина, участвующая в муниципальных выборах.