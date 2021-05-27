https://ria.ru/20210527/vmeshatelstvo-1734507935.html

Кулеба заявил, что Киев не собирается вмешиваться в дела Белоруссии

Кулеба заявил, что Киев не собирается вмешиваться в дела Белоруссии - РИА Новости, 27.05.2021

Кулеба заявил, что Киев не собирается вмешиваться в дела Белоруссии

Киев не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, Украина заинтересована в стабильном и демократическом соседе, заявил глава украинского... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T22:32

2021-05-27T22:32

2021-05-27T22:33

россия

дмитрий кулеба

ryanair

эдвард сноуден

эво моралес

мид украины

боливия

вена

в мире

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КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Киев не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, Украина заинтересована в стабильном и демократическом соседе, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.Украина с 00:00 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и назвало решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным."Я хочу заверить всех, что Украина никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Как государство нас интересует, чтобы Белоруссия была свободной и демократической", - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером.По его мнению, белорусский президент Александр Лукашенко лишает себя возможности "к цивилизованному диалогу с миром и Украиной".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210527/lavrov-1734442978.html

https://ria.ru/20210524/rada-1733733355.html

https://ria.ru/20210526/samolet-1733955980.html

россия

боливия

вена

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россия, дмитрий кулеба, ryanair, эдвард сноуден, эво моралес, мид украины, боливия, вена, в мире