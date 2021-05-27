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Кулеба заявил, что Киев не собирается вмешиваться в дела Белоруссии
Кулеба заявил, что Киев не собирается вмешиваться в дела Белоруссии - РИА Новости, 27.05.2021
Кулеба заявил, что Киев не собирается вмешиваться в дела Белоруссии
Киев не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, Украина заинтересована в стабильном и демократическом соседе, заявил глава украинского... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T22:32
2021-05-27T22:33
россия
дмитрий кулеба
ryanair
эдвард сноуден
эво моралес
мид украины
боливия
вена
в мире
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КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Киев не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, Украина заинтересована в стабильном и демократическом соседе, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.Украина с 00:00 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и назвало решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным."Я хочу заверить всех, что Украина никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Как государство нас интересует, чтобы Белоруссия была свободной и демократической", - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером.По его мнению, белорусский президент Александр Лукашенко лишает себя возможности "к цивилизованному диалогу с миром и Украиной".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210527/lavrov-1734442978.html
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россия, дмитрий кулеба, ryanair, эдвард сноуден, эво моралес, мид украины, боливия, вена, в мире

Кулеба заявил, что Киев не собирается вмешиваться в дела Белоруссии

22:32 27.05.2021 (обновлено: 22:33 27.05.2021)
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Киев не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, Украина заинтересована в стабильном и демократическом соседе, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
Украина с 00:00 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и назвало решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
15:56
Лавров призвал не дать Киеву увильнуть от Минских соглашений
"Я хочу заверить всех, что Украина никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Как государство нас интересует, чтобы Белоруссия была свободной и демократической", - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером.
По его мнению, белорусский президент Александр Лукашенко лишает себя возможности "к цивилизованному диалогу с миром и Украиной".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 20:57
В Раде осудили реакцию властей Украины на инцидент с самолетом Ryanair
Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 12:25
Лукашенко: Вильнюс, Киев, Львов и Варшава отказались принять борт Ryanair
 
РоссияДмитрий КулебаRyanairЭдвард СноуденЭво МоралесМИД УкраиныБоливияВенаВ мире
 
 
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