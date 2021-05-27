Кулеба заявил, что Киев не собирается вмешиваться в дела Белоруссии
22:32 27.05.2021 (обновлено: 22:33 27.05.2021)
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Киев не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, Украина заинтересована в стабильном и демократическом соседе, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
Украина с 00:00 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и назвало решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.
"Я хочу заверить всех, что Украина никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Как государство нас интересует, чтобы Белоруссия была свободной и демократической", - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером.
По его мнению, белорусский президент Александр Лукашенко лишает себя возможности "к цивилизованному диалогу с миром и Украиной".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.
Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.