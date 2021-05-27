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Консульство Франции возобновляет выдачу виз в России

Консульство Франции возобновляет выдачу виз в России - РИА Новости, 27.05.2021

Консульство Франции возобновляет выдачу виз в России

С 1 июня 2021 вновь можно будет подать запрос в генеральное консульство Франции в Москве для продления пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной этой РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:09

2021-05-27T14:09

2021-05-27T14:09

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. С 1 июня 2021 вновь можно будет подать запрос в генеральное консульство Франции в Москве для продления пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной этой страной и истекшей во время пандемии COVID 19, сообщается на сайте дипмиссии.В консульстве уточняют, что другие заявители на краткосрочную визу пока не могут запросить разрешение на въезд."Это постепенное возобновление не означает на сегодняшний день, что условия и санитарные требования для въезда на национальную территорию Франции, были изменены для выходцев из России", — уточняют в консульстве. Пока границы между Францией и нашей страной закрыты, он разрешается лишь определенным категориям граждан. Для подачи заявления нужно представить краткосрочное разрешение на многократный въезд сроком на пять лет, выданное Францией и истекшее в период 2020 или 2021 года. Кроме того, заявитель должен иметь все подтверждающие документы для последующей запланированной поездки во Францию, в зависимости от цели пребывания.Подача заявлений на визу осуществляется по записи в одном из 18 визовых центров VFS Global.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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