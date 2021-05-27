https://ria.ru/20210527/virus-1734428616.html

Центр Гамалеи изучит вопрос отказа от масок после прививки "Спутником V"

Центр Гамалеи изучит вопрос отказа от масок после прививки "Спутником V" - РИА Новости, 27.05.2021

Центр Гамалеи изучит вопрос отказа от масок после прививки "Спутником V"

Вопрос отказа от масок в связи с данными о том, что привитые "Спутником V" не выделяют вирус в случае заражения, надо внимательнее изучить, заявил руководитель... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:01

2021-05-27T15:01

2021-05-27T15:18

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вопрос отказа от масок в связи с данными о том, что привитые "Спутником V" не выделяют вирус в случае заражения, надо внимательнее изучить, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.Ранее Гущин сообщал, что получившие оба компонента вакцины "Спутник V" в случае инфицирования COVID-19 не выделяют вирус и не являются источником опасности для других."По всей видимости, у нас есть основания говорить, что вероятность передачи сильно снижена, насколько это, конечно, нужно проводить детальные исследования. Прямо сейчас я думаю, что это не вопрос отказа от масок, но указание на то, что этот вопрос нужно более внимательно изучить", - сказал Гущин на конгрессе "ОргЗдрав".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, здоровье - общество, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)