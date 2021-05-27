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Центр Гамалеи изучит вопрос отказа от масок после прививки "Спутником V"
Центр Гамалеи изучит вопрос отказа от масок после прививки "Спутником V" - РИА Новости, 27.05.2021
Центр Гамалеи изучит вопрос отказа от масок после прививки "Спутником V"
Вопрос отказа от масок в связи с данными о том, что привитые "Спутником V" не выделяют вирус в случае заражения, надо внимательнее изучить, заявил руководитель... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:01
2021-05-27T15:01
2021-05-27T15:18
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вопрос отказа от масок в связи с данными о том, что привитые "Спутником V" не выделяют вирус в случае заражения, надо внимательнее изучить, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.Ранее Гущин сообщал, что получившие оба компонента вакцины "Спутник V" в случае инфицирования COVID-19 не выделяют вирус и не являются источником опасности для других."По всей видимости, у нас есть основания говорить, что вероятность передачи сильно снижена, насколько это, конечно, нужно проводить детальные исследования. Прямо сейчас я думаю, что это не вопрос отказа от масок, но указание на то, что этот вопрос нужно более внимательно изучить", - сказал Гущин на конгрессе "ОргЗдрав".
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, здоровье - общество, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)