https://ria.ru/20210527/video-1734463177.html

Полиция начала проверку по видео с массовой дракой под Воронежем

Полиция начала проверку по видео с массовой дракой под Воронежем - РИА Новости, 27.05.2021

Полиция начала проверку по видео с массовой дракой под Воронежем

Полиция начала проверку по видео с массовой дракой под Воронежем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T17:13

2021-05-27T17:13

2021-05-27T17:13

гумвд

рамонский район

воронеж

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602930649_0:15:3152:1787_1920x0_80_0_0_5ac7f1636569e57723dad4ee99068c1e.jpg

ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Полиция начала проверку по видео с массовой дракой под Воронежем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Видео драки с участием нескольких десятков человек появилось на страницах воронежских групп в социальных сетях в четверг, вызвав резонанс. Сообщалось, что видео снято возле распределительного центра "Пятерочка" в селе Айдарово Рамонского района. По словам автора видео, дрались наемные рабочие-иностранцы."Обращений в полицию не поступало, вместе с тем начато проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210518/vystrel-1732835691.html

рамонский район

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, рамонский район, воронеж, происшествия