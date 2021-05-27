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Полиция начала проверку по видео с массовой дракой под Воронежем
Полиция начала проверку по видео с массовой дракой под Воронежем - РИА Новости, 27.05.2021
Полиция начала проверку по видео с массовой дракой под Воронежем
Полиция начала проверку по видео с массовой дракой под Воронежем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T17:13
2021-05-27T17:13
2021-05-27T17:13
гумвд
рамонский район
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Полиция начала проверку по видео с массовой дракой под Воронежем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Видео драки с участием нескольких десятков человек появилось на страницах воронежских групп в социальных сетях в четверг, вызвав резонанс. Сообщалось, что видео снято возле распределительного центра "Пятерочка" в селе Айдарово Рамонского района. По словам автора видео, дрались наемные рабочие-иностранцы."Обращений в полицию не поступало, вместе с тем начато проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210518/vystrel-1732835691.html
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гумвд, рамонский район, воронеж, происшествия