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Венгрия и Словакия создали единую систему велопроката для туристов
Венгрия и Словакия создали единую систему велопроката для туристов - РИА Новости, 27.05.2021
Венгрия и Словакия создали единую систему велопроката для туристов
Венгрия и Словакия создали систему велопроката, которая позволяет взять велосипед в одной стране и поехать на нем в соседнюю, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T00:32
2021-05-27T00:32
2021-05-27T00:32
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Венгрия и Словакия создали систему велопроката, которая позволяет взять велосипед в одной стране и поехать на нем в соседнюю, сообщает "ЕвроПульс".В программе участвуют девять городов: в Венгрии это Комаром, Тата, Кишбер и Орослань, в Словакии — Комарно, Гурбаново, Несвады, Коларово и Нове Замки.Максимальный срок — десять часов за один раз.Страны Евросоюза активно развивают велопрокат. Например, в Париже этой городской системой смогут бесплатно пользоваться молодые люди младше 18 лет в течение академического года.
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