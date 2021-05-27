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Туризм
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Венгрия и Словакия создали единую систему велопроката для туристов
Венгрия и Словакия создали единую систему велопроката для туристов - РИА Новости, 27.05.2021
Венгрия и Словакия создали единую систему велопроката для туристов
Венгрия и Словакия создали систему велопроката, которая позволяет взять велосипед в одной стране и поехать на нем в соседнюю, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T00:32
2021-05-27T00:32
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Венгрия и Словакия создали систему велопроката, которая позволяет взять велосипед в одной стране и поехать на нем в соседнюю, сообщает "ЕвроПульс".В программе участвуют девять городов: в Венгрии это Комаром, Тата, Кишбер и Орослань, в Словакии — Комарно, Гурбаново, Несвады, Коларово и Нове Замки.Максимальный срок — десять часов за один раз.Страны Евросоюза активно развивают велопрокат. Например, в Париже этой городской системой смогут бесплатно пользоваться молодые люди младше 18 лет в течение академического года.
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туризм, новости - туризм, евросоюз, словакия, венгрия, париж

Венгрия и Словакия создали единую систему велопроката для туристов

00:32 27.05.2021
 
© Fotolia / nd3000Девушка берет велосипед напрокат
Девушка берет велосипед напрокат - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Fotolia / nd3000
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МОСКВА, 27 мая РИА Новости. Венгрия и Словакия создали систему велопроката, которая позволяет взять велосипед в одной стране и поехать на нем в соседнюю, сообщает "ЕвроПульс".
В программе участвуют девять городов: в Венгрии это Комаром, Тата, Кишбер и Орослань, в Словакии — Комарно, Гурбаново, Несвады, Коларово и Нове Замки.
Максимальный срок — десять часов за один раз.
Страны Евросоюза активно развивают велопрокат. Например, в Париже этой городской системой смогут бесплатно пользоваться молодые люди младше 18 лет в течение академического года.
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