https://ria.ru/20210527/vengriya-1733773021.html

Венгрия и Словакия создали единую систему велопроката для туристов

Венгрия и Словакия создали единую систему велопроката для туристов - РИА Новости, 27.05.2021

Венгрия и Словакия создали единую систему велопроката для туристов

Венгрия и Словакия создали систему велопроката, которая позволяет взять велосипед в одной стране и поехать на нем в соседнюю, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T00:32

2021-05-27T00:32

2021-05-27T00:32

туризм

туризм

новости - туризм

евросоюз

словакия

венгрия

париж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147743/81/1477438109_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_92494405c76225451028abccab40c693.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Венгрия и Словакия создали систему велопроката, которая позволяет взять велосипед в одной стране и поехать на нем в соседнюю, сообщает "ЕвроПульс".В программе участвуют девять городов: в Венгрии это Комаром, Тата, Кишбер и Орослань, в Словакии — Комарно, Гурбаново, Несвады, Коларово и Нове Замки.Максимальный срок — десять часов за один раз.Страны Евросоюза активно развивают велопрокат. Например, в Париже этой городской системой смогут бесплатно пользоваться молодые люди младше 18 лет в течение академического года.

https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html

словакия

венгрия

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, евросоюз, словакия, венгрия, париж