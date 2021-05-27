https://ria.ru/20210527/vaktsinatsiya-1734430085.html

Около 10% россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Около 10% россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 27.05.2021

Около 10% россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Около 10% россиян привиты от коронавирусной инфекции, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:05

2021-05-27T15:05

2021-05-27T15:05

распространение коронавируса

владимир гущин

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

коронавирусы

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733798784_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_33a69a383d615ece839bfef86784fa19.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Около 10% россиян привиты от коронавирусной инфекции, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин."На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан", - сказал Гущин на конгрессе "ОргЗдрав".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир гущин, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество