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Около 10% россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19
Около 10% россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 27.05.2021
Около 10% россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19
Около 10% россиян привиты от коронавирусной инфекции, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:05
2021-05-27T15:05
2021-05-27T15:05
распространение коронавируса
владимир гущин
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Около 10% россиян привиты от коронавирусной инфекции, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин."На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан", - сказал Гущин на конгрессе "ОргЗдрав".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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владимир гущин, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество