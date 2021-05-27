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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210527/vaktsinatsiya-1734349245.html
Эпидемиолог заявил, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной
Эпидемиолог заявил, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной - РИА Новости, 27.05.2021
Эпидемиолог заявил, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной
Вакцины против COVID-19, вероятно, придется обновлять, и прививать ими население ежегодно, достаточное количество данных по эффективности существующих вакцин... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T07:06
2021-05-27T07:06
распространение коронавируса
камиль хафизов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вакцины против COVID-19, вероятно, придется обновлять, и прививать ими население ежегодно, достаточное количество данных по эффективности существующих вакцин против новых штаммов, скорее всего, будет к осени, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Он подчеркнул, что на данный момент известных причин избегать вакцинации нет, если только нет прямых противопоказаний по состоянию здоровья.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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камиль хафизов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, общество

Эпидемиолог заявил, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной

07:06 27.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вакцины против COVID-19, вероятно, придется обновлять, и прививать ими население ежегодно, достаточное количество данных по эффективности существующих вакцин против новых штаммов, скорее всего, будет к осени, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"Достаточно вероятна ситуация, что вакцины против нового коронавируса придется периодически обновлять, и иммунизироваться ежегодно, как это сейчас происходит с тем же вирусом гриппа. Думаю, к осени мы накопим достаточное количество данных по эффективности существующих вакцин против новых штаммов", - сказал Хафизов.
Он подчеркнул, что на данный момент известных причин избегать вакцинации нет, если только нет прямых противопоказаний по состоянию здоровья.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
05:06Распространение коронавируса
Названы профессии, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна
 
Распространение коронавирусаКамиль ХафизовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)МоскваОбщество
 
 
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