https://ria.ru/20210527/vaktsinatsiya-1734349245.html

Эпидемиолог заявил, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной

Эпидемиолог заявил, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной - РИА Новости, 27.05.2021

Эпидемиолог заявил, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной

Вакцины против COVID-19, вероятно, придется обновлять, и прививать ими население ежегодно, достаточное количество данных по эффективности существующих вакцин... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T07:06

2021-05-27T07:06

2021-05-27T07:06

распространение коронавируса

камиль хафизов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вакцины против COVID-19, вероятно, придется обновлять, и прививать ими население ежегодно, достаточное количество данных по эффективности существующих вакцин против новых штаммов, скорее всего, будет к осени, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Он подчеркнул, что на данный момент известных причин избегать вакцинации нет, если только нет прямых противопоказаний по состоянию здоровья.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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камиль хафизов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, общество