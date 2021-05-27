https://ria.ru/20210527/vaktsina-1734410893.html

В центре Гамалеи назвали преимущество вакцинации "Спутником V"

В центре Гамалеи назвали преимущество вакцинации "Спутником V" - РИА Новости, 27.05.2021

В центре Гамалеи назвали преимущество вакцинации "Спутником V"

Получившие оба компонента вакцины "Спутник V" в случае инфицирования COVID-19 не выделяют вирус и не являются источником опасности для других, заявил... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T13:34

2021-05-27T13:34

2021-05-27T13:42

владимир гущин

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603609730_0:97:3364:1989_1920x0_80_0_0_0f44c232229823f4d1ce9756bb969792.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Получившие оба компонента вакцины "Спутник V" в случае инфицирования COVID-19 не выделяют вирус и не являются источником опасности для других, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин."Получившие обе дозы вакцины в случае заболевания имеют в 14 раз меньший риск перенести заболевания в среднетяжелой и тяжелой форме. При этом в этом случае вакцинированные не выделяют жизнеспособный вирус, а значит не являются источником опасности для окружающих", - следует из презентации Гущина к выступлению на конгрессе "ОргЗдрав".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы другие вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир гущин, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество