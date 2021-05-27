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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210527/vaktsina-1734410893.html
В центре Гамалеи назвали преимущество вакцинации "Спутником V"
В центре Гамалеи назвали преимущество вакцинации "Спутником V" - РИА Новости, 27.05.2021
В центре Гамалеи назвали преимущество вакцинации "Спутником V"
Получившие оба компонента вакцины "Спутник V" в случае инфицирования COVID-19 не выделяют вирус и не являются источником опасности для других, заявил... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T13:34
2021-05-27T13:42
владимир гущин
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Получившие оба компонента вакцины "Спутник V" в случае инфицирования COVID-19 не выделяют вирус и не являются источником опасности для других, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин."Получившие обе дозы вакцины в случае заболевания имеют в 14 раз меньший риск перенести заболевания в среднетяжелой и тяжелой форме. При этом в этом случае вакцинированные не выделяют жизнеспособный вирус, а значит не являются источником опасности для окружающих", - следует из презентации Гущина к выступлению на конгрессе "ОргЗдрав".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы другие вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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владимир гущин, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В центре Гамалеи назвали преимущество вакцинации "Спутником V"

13:34 27.05.2021 (обновлено: 13:42 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПожилой мужчина демонстрирует сертификат о вакцинации против новой короновирусной инфекции (COVID-19), полученный после прививки в центре госуслуг "Мои документы"
Пожилой мужчина демонстрирует сертификат о вакцинации против новой короновирусной инфекции (COVID-19), полученный после прививки в центре госуслуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Получившие оба компонента вакцины "Спутник V" в случае инфицирования COVID-19 не выделяют вирус и не являются источником опасности для других, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.
"Получившие обе дозы вакцины в случае заболевания имеют в 14 раз меньший риск перенести заболевания в среднетяжелой и тяжелой форме. При этом в этом случае вакцинированные не выделяют жизнеспособный вирус, а значит не являются источником опасности для окружающих", - следует из презентации Гущина к выступлению на конгрессе "ОргЗдрав".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы другие вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаВладимир ГущинВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Российская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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