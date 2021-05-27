Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210527/utenok-1734410290.html
В Москве спасли упавшего в коллектор утенка
В Москве спасли упавшего в коллектор утенка - РИА Новости, 27.05.2021
В Москве спасли упавшего в коллектор утенка
Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) вытащили утенка из коллектора в Южном Бутово на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T13:33
2021-05-27T14:32
хорошие новости
московский авиационный центр
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734410031_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_08fd566efc2b041a6205d78cd1dbc8ef.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) вытащили утенка из коллектора в Южном Бутово на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.Так, местные жители нашли несколько птенцов на краю стока — их отнесли подальше в траву."Надо было проверить коллектор, не остались ли там еще малыши. Мы спустились вниз, обнаружили еще одного утенка", — привел собеседник агентства слова старшего дежурной смены, спасателя Сергея Михайлова.После этого сотрудники МАЦ начали искать мать животных: она вместе с остальным семейством находилась в близлежащем пруду. Спасенного птенца благополучно выпустили в воду.
https://ria.ru/20210526/ptenets-1734334433.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734410031_275:0:1234:719_1920x0_80_0_0_2a0b0c525f612244bfb8202c037b3b45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московский авиационный центр, москва, происшествия

В Москве спасли упавшего в коллектор утенка

13:33 27.05.2021 (обновлено: 14:32 27.05.2021)
 
© Фото : Московский авиационный центрУтенок, спасенный из коллектора в Южном Бутово
Утенок, спасенный из коллектора в Южном Бутово - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : Московский авиационный центр
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) вытащили утенка из коллектора в Южном Бутово на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Так, местные жители нашли несколько птенцов на краю стока — их отнесли подальше в траву.
"Надо было проверить коллектор, не остались ли там еще малыши. Мы спустились вниз, обнаружили еще одного утенка", — привел собеседник агентства слова старшего дежурной смены, спасателя Сергея Михайлова.
После этого сотрудники МАЦ начали искать мать животных: она вместе с остальным семейством находилась в близлежащем пруду. Спасенного птенца благополучно выпустили в воду.
Голубятня в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 21:39Хорошие новости
В Москве спасатели вытащили птенца из вентиляционной шахты
 
Хорошие новостиМосковский авиационный центрМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:29NYT: в США заподозрили украинских чиновников во вмешательстве в выборы
02:23WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
23:41Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
23:38Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном
Лента новостейМолния