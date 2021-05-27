https://ria.ru/20210527/utenok-1734410290.html

В Москве спасли упавшего в коллектор утенка

В Москве спасли упавшего в коллектор утенка - РИА Новости, 27.05.2021

В Москве спасли упавшего в коллектор утенка

Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) вытащили утенка из коллектора в Южном Бутово на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T13:33

2021-05-27T13:33

2021-05-27T14:32

хорошие новости

московский авиационный центр

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) вытащили утенка из коллектора в Южном Бутово на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.Так, местные жители нашли несколько птенцов на краю стока — их отнесли подальше в траву."Надо было проверить коллектор, не остались ли там еще малыши. Мы спустились вниз, обнаружили еще одного утенка", — привел собеседник агентства слова старшего дежурной смены, спасателя Сергея Михайлова.После этого сотрудники МАЦ начали искать мать животных: она вместе с остальным семейством находилась в близлежащем пруду. Спасенного птенца благополучно выпустили в воду.

https://ria.ru/20210526/ptenets-1734334433.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский авиационный центр, москва, происшествия