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В Москве спасли упавшего в коллектор утенка
В Москве спасли упавшего в коллектор утенка - РИА Новости, 27.05.2021
В Москве спасли упавшего в коллектор утенка
Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) вытащили утенка из коллектора в Южном Бутово на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T13:33
2021-05-27T13:33
2021-05-27T14:32
хорошие новости
московский авиационный центр
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происшествия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) вытащили утенка из коллектора в Южном Бутово на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.Так, местные жители нашли несколько птенцов на краю стока — их отнесли подальше в траву."Надо было проверить коллектор, не остались ли там еще малыши. Мы спустились вниз, обнаружили еще одного утенка", — привел собеседник агентства слова старшего дежурной смены, спасателя Сергея Михайлова.После этого сотрудники МАЦ начали искать мать животных: она вместе с остальным семейством находилась в близлежащем пруду. Спасенного птенца благополучно выпустили в воду.
https://ria.ru/20210526/ptenets-1734334433.html
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