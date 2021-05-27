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Украинские военные провели учения возле границы с Крымом
Украинские военные провели учения возле границы с Крымом - РИА Новости, 27.05.2021
Украинские военные провели учения возле границы с Крымом
Украинские артиллеристы провели учения возле границы с Крымом и отработали задачи по противодействию морскому десанту, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T18:40
2021-05-27T18:40
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вооруженные силы украины
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КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Украинские артиллеристы провели учения возле границы с Крымом и отработали задачи по противодействию морскому десанту, сообщила в четверг пресс-служба Вооруженных сил Украины."Артиллерийские подразделения, выполняющие боевые задачи недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, отработали задачи по противодействию морскому десанту", - говорится в сообщении на сайте ВСУ.Отмечается, что военные тренировались действовать в условиях применения противником высокоточных средств поражения, оттачивали умение маскировки техники и вооружения, ориентирование на местности, а также своевременное выдвижение на огневые позиции. Особое внимание в ходе учений уделялось вопросам изменения огневых позиций с последующей готовностью к ведению боевой стрельбы, говорится в сообщении.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210522/poterya-1733479120.html
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россия, вооруженные силы украины, республика крым, украина, в мире

Украинские военные провели учения возле границы с Крымом

18:40 27.05.2021
 
© AFP 2021 / Sergei SupinskyУкраинские артиллеристы во время учений на стрельбище
Украинские артиллеристы во время учений на стрельбище - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AFP 2021 / Sergei Supinsky
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КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Украинские артиллеристы провели учения возле границы с Крымом и отработали задачи по противодействию морскому десанту, сообщила в четверг пресс-служба Вооруженных сил Украины.
"Артиллерийские подразделения, выполняющие боевые задачи недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, отработали задачи по противодействию морскому десанту", - говорится в сообщении на сайте ВСУ.
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Отмечается, что военные тренировались действовать в условиях применения противником высокоточных средств поражения, оттачивали умение маскировки техники и вооружения, ориентирование на местности, а также своевременное выдвижение на огневые позиции. Особое внимание в ходе учений уделялось вопросам изменения огневых позиций с последующей готовностью к ведению боевой стрельбы, говорится в сообщении.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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