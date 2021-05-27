https://ria.ru/20210527/ukraina-1734365467.html
Глава Погранслужбы ответил на угрозы Крымскому мосту со стороны Украины
Глава Погранслужбы ответил на угрозы Крымскому мосту со стороны Украины - РИА Новости, 27.05.2021
Глава Погранслужбы ответил на угрозы Крымскому мосту со стороны Украины
Крымский мост охраняют представители Погранслужбы, Минобороны и Росгвардии – звучащие с Украины угрозы, в основной массе, не более чем популизм, заявил в... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T10:09
2021-05-27T10:09
2021-05-27T10:09
россия
крымский мост
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
азовское море
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Крымский мост охраняют представители Погранслужбы, Минобороны и Росгвардии – звучащие с Украины угрозы, в основной массе, не более чем популизм, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов."Крымский мост как стратегически важный объект, соединяющий полуостров с материковой частью страны, охраняется не только с моря, но и на суше, в воздушном пространстве и под водой. Для обеспечения безопасности транспортного перехода и энергомоста через Керченский пролив задействуются силы и средства Пограничной службы совместно с подразделениями Минобороны и Росгвардии", - сказал Кулишов.По его словам, они оснащены самым современным вооружением и военной техникой "для предупреждения и пресечения возможных провокаций".Вместе с тем собеседник агентства отметил, что пограничники внимательно отслеживают обстановку и оценивают риски возможных провокаций и/или диверсий в этом районе.Комментируя часто звучащие угрозы украинской стороны в отношении Крымского моста, Кулишов сказал: "Основная часть таких заявлений на Украине делается с популистскими целями и не предполагает конкретных действий по их реализации".Ранее из Киева неоднократно звучали угрозы в адрес России и, в частности, Крымского моста, суть которых сводилась к тому, что создаваемая на Украине крылатая ракеты "Нептун" может служить фактором сдерживания РФ в Черном и Азовском морях и способна уничтожить сам мост.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/sanktsii-1580077122.html
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РИА Новости
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россия, крымский мост, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), азовское море, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев, в мире
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
Крымский мост охраняют представители Погранслужбы, Минобороны и Росгвардии – звучащие с Украины
угрозы, в основной массе, не более чем популизм, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ
России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.
"Крымский мост как стратегически важный объект, соединяющий полуостров с материковой частью страны, охраняется не только с моря, но и на суше, в воздушном пространстве и под водой. Для обеспечения безопасности транспортного перехода и энергомоста через Керченский пролив задействуются силы и средства Пограничной службы совместно с подразделениями Минобороны и Росгвардии", - сказал Кулишов.
По его словам, они оснащены самым современным вооружением и военной техникой "для предупреждения и пресечения возможных провокаций".
Вместе с тем собеседник агентства отметил, что пограничники внимательно отслеживают обстановку и оценивают риски возможных провокаций и/или диверсий в этом районе.
Комментируя часто звучащие угрозы украинской стороны в отношении Крымского моста, Кулишов сказал: "Основная часть таких заявлений на Украине делается с популистскими целями и не предполагает конкретных действий по их реализации".
Ранее из Киева неоднократно звучали угрозы в адрес России и, в частности, Крымского моста, суть которых сводилась к тому, что создаваемая на Украине крылатая ракеты "Нептун" может служить фактором сдерживания РФ в Черном и Азовском морях и способна уничтожить сам мост.