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Глава Погранслужбы ответил на угрозы Крымскому мосту со стороны Украины
Глава Погранслужбы ответил на угрозы Крымскому мосту со стороны Украины - РИА Новости, 27.05.2021
Глава Погранслужбы ответил на угрозы Крымскому мосту со стороны Украины
Крымский мост охраняют представители Погранслужбы, Минобороны и Росгвардии – звучащие с Украины угрозы, в основной массе, не более чем популизм, заявил в... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T10:09
2021-05-27T10:09
россия
крымский мост
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
азовское море
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
киев
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Крымский мост охраняют представители Погранслужбы, Минобороны и Росгвардии – звучащие с Украины угрозы, в основной массе, не более чем популизм, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов."Крымский мост как стратегически важный объект, соединяющий полуостров с материковой частью страны, охраняется не только с моря, но и на суше, в воздушном пространстве и под водой. Для обеспечения безопасности транспортного перехода и энергомоста через Керченский пролив задействуются силы и средства Пограничной службы совместно с подразделениями Минобороны и Росгвардии", - сказал Кулишов.По его словам, они оснащены самым современным вооружением и военной техникой "для предупреждения и пресечения возможных провокаций".Вместе с тем собеседник агентства отметил, что пограничники внимательно отслеживают обстановку и оценивают риски возможных провокаций и/или диверсий в этом районе.Комментируя часто звучащие угрозы украинской стороны в отношении Крымского моста, Кулишов сказал: "Основная часть таких заявлений на Украине делается с популистскими целями и не предполагает конкретных действий по их реализации".Ранее из Киева неоднократно звучали угрозы в адрес России и, в частности, Крымского моста, суть которых сводилась к тому, что создаваемая на Украине крылатая ракеты "Нептун" может служить фактором сдерживания РФ в Черном и Азовском морях и способна уничтожить сам мост.
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россия, крымский мост, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), азовское море, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев, в мире

Глава Погранслужбы ответил на угрозы Крымскому мосту со стороны Украины

10:09 27.05.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГрузовой поезд едет по Крымскому мосту
Грузовой поезд едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Крымский мост охраняют представители Погранслужбы, Минобороны и Росгвардии – звучащие с Украины угрозы, в основной массе, не более чем популизм, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.
"Крымский мост как стратегически важный объект, соединяющий полуостров с материковой частью страны, охраняется не только с моря, но и на суше, в воздушном пространстве и под водой. Для обеспечения безопасности транспортного перехода и энергомоста через Керченский пролив задействуются силы и средства Пограничной службы совместно с подразделениями Минобороны и Росгвардии", - сказал Кулишов.
По его словам, они оснащены самым современным вооружением и военной техникой "для предупреждения и пресечения возможных провокаций".
Вместе с тем собеседник агентства отметил, что пограничники внимательно отслеживают обстановку и оценивают риски возможных провокаций и/или диверсий в этом районе.
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Поводов много. Швейцария ввела санкции против РФ из-за Крымского моста
Комментируя часто звучащие угрозы украинской стороны в отношении Крымского моста, Кулишов сказал: "Основная часть таких заявлений на Украине делается с популистскими целями и не предполагает конкретных действий по их реализации".
Ранее из Киева неоднократно звучали угрозы в адрес России и, в частности, Крымского моста, суть которых сводилась к тому, что создаваемая на Украине крылатая ракеты "Нептун" может служить фактором сдерживания РФ в Черном и Азовском морях и способна уничтожить сам мост.
 
РоссияКрымский мостФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Азовское мореВладимир КулишовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КиевВ мире
 
 
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