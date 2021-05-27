https://ria.ru/20210527/ukraina-1734365467.html

Глава Погранслужбы ответил на угрозы Крымскому мосту со стороны Украины

Глава Погранслужбы ответил на угрозы Крымскому мосту со стороны Украины - РИА Новости, 27.05.2021

Глава Погранслужбы ответил на угрозы Крымскому мосту со стороны Украины

Крымский мост охраняют представители Погранслужбы, Минобороны и Росгвардии – звучащие с Украины угрозы, в основной массе, не более чем популизм, заявил в... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T10:09

2021-05-27T10:09

2021-05-27T10:09

россия

крымский мост

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

азовское море

владимир кулишов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

киев

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Крымский мост охраняют представители Погранслужбы, Минобороны и Росгвардии – звучащие с Украины угрозы, в основной массе, не более чем популизм, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов."Крымский мост как стратегически важный объект, соединяющий полуостров с материковой частью страны, охраняется не только с моря, но и на суше, в воздушном пространстве и под водой. Для обеспечения безопасности транспортного перехода и энергомоста через Керченский пролив задействуются силы и средства Пограничной службы совместно с подразделениями Минобороны и Росгвардии", - сказал Кулишов.По его словам, они оснащены самым современным вооружением и военной техникой "для предупреждения и пресечения возможных провокаций".Вместе с тем собеседник агентства отметил, что пограничники внимательно отслеживают обстановку и оценивают риски возможных провокаций и/или диверсий в этом районе.Комментируя часто звучащие угрозы украинской стороны в отношении Крымского моста, Кулишов сказал: "Основная часть таких заявлений на Украине делается с популистскими целями и не предполагает конкретных действий по их реализации".Ранее из Киева неоднократно звучали угрозы в адрес России и, в частности, Крымского моста, суть которых сводилась к тому, что создаваемая на Украине крылатая ракеты "Нептун" может служить фактором сдерживания РФ в Черном и Азовском морях и способна уничтожить сам мост.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/sanktsii-1580077122.html

россия

азовское море

киев

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россия, крымский мост, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), азовское море, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев, в мире