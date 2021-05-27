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Украина стала чаще посылать дроны к российской границе
Украина стала чаще посылать дроны к российской границе - РИА Новости, 27.05.2021
Украина стала чаще посылать дроны к российской границе
Погранслужба ФСБ России фиксирует в последнее время увеличение числа полетов украинских дронов близ границы с Россией, сообщил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T09:05
2021-05-27T09:05
россия
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Погранслужба ФСБ России фиксирует в последнее время увеличение числа полетов украинских дронов близ границы с Россией, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов."Увеличение количества полетов БПЛА также отмечается на сухопутном участке российско-украинской государственной границы. При содействии западных партнеров ГПСУ [Государственная пограничная служба Украины] постоянно наращивает парк беспилотной авиации, используемой в пограничной деятельности", - сказал Кулишов.По его словам, Украина также активно изучает опыт применения турецких и израильских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов для возможного задействования в зоне конфликта на юго-востоке страны.
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россия, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, в мире

Украина стала чаще посылать дроны к российской границе

09:05 27.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Погранслужба ФСБ России фиксирует в последнее время увеличение числа полетов украинских дронов близ границы с Россией, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.
"Увеличение количества полетов БПЛА также отмечается на сухопутном участке российско-украинской государственной границы. При содействии западных партнеров ГПСУ [Государственная пограничная служба Украины] постоянно наращивает парк беспилотной авиации, используемой в пограничной деятельности", - сказал Кулишов.
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По его словам, Украина также активно изучает опыт применения турецких и израильских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов для возможного задействования в зоне конфликта на юго-востоке страны.
 
РоссияВладимир КулишовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаВ мире
 
 
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