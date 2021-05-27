https://ria.ru/20210527/ukraina-1734354961.html

Украина стала чаще посылать дроны к российской границе

Украина стала чаще посылать дроны к российской границе - РИА Новости, 27.05.2021

Украина стала чаще посылать дроны к российской границе

Погранслужба ФСБ России фиксирует в последнее время увеличение числа полетов украинских дронов близ границы с Россией, сообщил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T09:05

2021-05-27T09:05

2021-05-27T09:05

россия

владимир кулишов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Погранслужба ФСБ России фиксирует в последнее время увеличение числа полетов украинских дронов близ границы с Россией, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов."Увеличение количества полетов БПЛА также отмечается на сухопутном участке российско-украинской государственной границы. При содействии западных партнеров ГПСУ [Государственная пограничная служба Украины] постоянно наращивает парк беспилотной авиации, используемой в пограничной деятельности", - сказал Кулишов.По его словам, Украина также активно изучает опыт применения турецких и израильских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов для возможного задействования в зоне конфликта на юго-востоке страны.

https://ria.ru/20210525/kiev-1733849825.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, в мире