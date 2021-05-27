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В Японии рассказали об исходящей от Польши "угрозе" для России
В Японии рассказали об исходящей от Польши "угрозе" для России - РИА Новости, 27.05.2021
В Японии рассказали об исходящей от Польши "угрозе" для России
Приобретение Польшей турецких ударных беспилотников Bayraktar направлено против России, уверен японский ученый, военный эксперт Масаси Сато, пишет Yahoo News... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:43
2021-05-27T16:44
россия
нато
польша
турция
япония
украина
в мире
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Приобретение Польшей турецких ударных беспилотников Bayraktar направлено против России, уверен японский ученый, военный эксперт Масаси Сато, пишет Yahoo News Japan.На днях стало известно о контракте на поставку Варшаве 24 дронов Bayraktar TB2. Машины должны поступить заказчику в 2022 году. Это будет первая покупка турецких аппаратов страной НАТО. Сато отметил, что Анкара активно продвигает свои БПЛА в мире. Их уже приобрели Катар, Украина и Азербайджан, причем Баку использовал их в недавнем военном конфликте в Нагорном Карабахе. Кроме того, он не исключил, что Чехия, Болгария, Великобритания и Албания также захотят получить турецкие беспилотники. Для России возможность поставок таких боевых машин окружающим ее малым и средним государствам представляет особую опасность, уверен эксперт."Новейшие разработки способны не только по целеуказанию оператора, но и самостоятельно обнаруживать наземную цель и атаковать ее с воздуха, часто по отвесно вертикальной траектории", — написал Сато. Он подчеркнул, что Варшава закупила турецкие беспилотники, чтобы противостоять именно Москве. "Стаи дронов-камикадзе, атакующих из поднебесья людей и военную технику на земле — это большая угроза", — посчитал эксперт. Специалист отметил, что помимо разрушений от использования таких аппаратов, значительную роль играет также психологический эффект — атакованные войска не видят направления и источники ударов. При этом Сато обратил внимание на дешевизну БПЛА и отсутствие необходимости в летчиках, что позволяет вести "удаленную" войну без прямого соприкосновения с силами противника.Ранее сообщалось, что на вооружении российской армии есть техника, способная эффективно бороться с турецкими БПЛА. Одно из таких средств — зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2КМ". Они одновременно обнаруживают 48 целей, сопровождают десять и поражают четыре. У машин типа Bayraktar TB2 "нет никаких шансов уцелеть, попав в зону действия этого ЗРК", считают специалисты. Кроме того, в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил НАТО говорится, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" — это идеальное средство уничтожения военных беспилотников. За время применения в Сирии и Ливии ЗРПК "Панцирь-С1" ликвидировали более сотни дронов и различных ракет, в том числе сбивали турецкие Bayraktar TB2, израильские Heron, как минимум один американский RQ-21A Integrator и два MQ-9A Predator.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, нато, польша, турция, япония, украина, в мире

В Японии рассказали об исходящей от Польши "угрозе" для России

15:43 27.05.2021 (обновлено: 16:44 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Приобретение Польшей турецких ударных беспилотников Bayraktar направлено против России, уверен японский ученый, военный эксперт Масаси Сато, пишет Yahoo News Japan.
На днях стало известно о контракте на поставку Варшаве 24 дронов Bayraktar TB2. Машины должны поступить заказчику в 2022 году. Это будет первая покупка турецких аппаратов страной НАТО.
Сато отметил, что Анкара активно продвигает свои БПЛА в мире. Их уже приобрели Катар, Украина и Азербайджан, причем Баку использовал их в недавнем военном конфликте в Нагорном Карабахе. Кроме того, он не исключил, что Чехия, Болгария, Великобритания и Албания также захотят получить турецкие беспилотники.
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Для России возможность поставок таких боевых машин окружающим ее малым и средним государствам представляет особую опасность, уверен эксперт.
"Новейшие разработки способны не только по целеуказанию оператора, но и самостоятельно обнаруживать наземную цель и атаковать ее с воздуха, часто по отвесно вертикальной траектории", — написал Сато.
Он подчеркнул, что Варшава закупила турецкие беспилотники, чтобы противостоять именно Москве.
"Стаи дронов-камикадзе, атакующих из поднебесья людей и военную технику на земле — это большая угроза", — посчитал эксперт.
Специалист отметил, что помимо разрушений от использования таких аппаратов, значительную роль играет также психологический эффект — атакованные войска не видят направления и источники ударов. При этом Сато обратил внимание на дешевизну БПЛА и отсутствие необходимости в летчиках, что позволяет вести "удаленную" войну без прямого соприкосновения с силами противника.
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Кроме того, в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил НАТО говорится, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" — это идеальное средство уничтожения военных беспилотников. За время применения в Сирии и Ливии ЗРПК "Панцирь-С1" ликвидировали более сотни дронов и различных ракет, в том числе сбивали турецкие Bayraktar TB2, израильские Heron, как минимум один американский RQ-21A Integrator и два MQ-9A Predator.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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