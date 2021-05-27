В Японии рассказали об исходящей от Польши "угрозе" для России
15:43 27.05.2021 (обновлено: 16:44 27.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Приобретение Польшей турецких ударных беспилотников Bayraktar направлено против России, уверен японский ученый, военный эксперт Масаси Сато, пишет Yahoo News Japan.
На днях стало известно о контракте на поставку Варшаве 24 дронов Bayraktar TB2. Машины должны поступить заказчику в 2022 году. Это будет первая покупка турецких аппаратов страной НАТО.
Сато отметил, что Анкара активно продвигает свои БПЛА в мире. Их уже приобрели Катар, Украина и Азербайджан, причем Баку использовал их в недавнем военном конфликте в Нагорном Карабахе. Кроме того, он не исключил, что Чехия, Болгария, Великобритания и Албания также захотят получить турецкие беспилотники.
Для России возможность поставок таких боевых машин окружающим ее малым и средним государствам представляет особую опасность, уверен эксперт.
"Новейшие разработки способны не только по целеуказанию оператора, но и самостоятельно обнаруживать наземную цель и атаковать ее с воздуха, часто по отвесно вертикальной траектории", — написал Сато.
Он подчеркнул, что Варшава закупила турецкие беспилотники, чтобы противостоять именно Москве.
"Стаи дронов-камикадзе, атакующих из поднебесья людей и военную технику на земле — это большая угроза", — посчитал эксперт.
Специалист отметил, что помимо разрушений от использования таких аппаратов, значительную роль играет также психологический эффект — атакованные войска не видят направления и источники ударов. При этом Сато обратил внимание на дешевизну БПЛА и отсутствие необходимости в летчиках, что позволяет вести "удаленную" войну без прямого соприкосновения с силами противника.
Ранее сообщалось, что на вооружении российской армии есть техника, способная эффективно бороться с турецкими БПЛА. Одно из таких средств — зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2КМ". Они одновременно обнаруживают 48 целей, сопровождают десять и поражают четыре. У машин типа Bayraktar TB2 "нет никаких шансов уцелеть, попав в зону действия этого ЗРК", считают специалисты.
Кроме того, в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил НАТО говорится, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" — это идеальное средство уничтожения военных беспилотников. За время применения в Сирии и Ливии ЗРПК "Панцирь-С1" ликвидировали более сотни дронов и различных ракет, в том числе сбивали турецкие Bayraktar TB2, израильские Heron, как минимум один американский RQ-21A Integrator и два MQ-9A Predator.
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