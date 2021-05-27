Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210527/turtsiya-1734469367.html
В Турции рассказали об изменениях в системе "все включено" в отелях
В Турции рассказали об изменениях в системе "все включено" в отелях - РИА Новости, 27.05.2021
В Турции рассказали об изменениях в системе "все включено" в отелях
Изменения, которые внесли в систему "все включено" в отелях Турции, могут сохраниться на период и после пандемии, заявил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T17:36
2021-05-27T21:27
туризм
коронавирус covid-19
бодрум
коронавирусы
новости - туризм
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/95518/31/955183152_23:0:1001:550_1920x0_80_0_0_c9d2a0bf15236e99b5f5b99a4ed2aab6.jpg
АНКАРА, 27 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Изменения, которые внесли в систему "все включено" в отелях Турции, могут сохраниться на период и после пандемии, заявил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас."Сейчас привычное россиянам обслуживание по системе "все включено" в большинстве наших отелей изменено — теперь гости не сами накладывают себе еду, а за них это делают официанты. Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу", — сказал собеседник агентства.По его словам, для персонала отелей это может создать дополнительные затруднения, требуя больше времени и усилий, однако есть и плюсы с точки зрения гигиены и качества сервиса.По словам мэра, туризм в Бодруме сейчас безопасен, около 90% объектов размещения проверены и получили сертификаты безопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20210524/turtsiya-1733597807.html
бодрум
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/95518/31/955183152_145:0:878:550_1920x0_80_0_0_e5ecb7045b880c904f54c7fe8e3f7d3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, бодрум, коронавирусы, новости - туризм, турция

В Турции рассказали об изменениях в системе "все включено" в отелях

17:36 27.05.2021 (обновлено: 21:27 27.05.2021)
 
© Фото : Grand Ring HotelОтель в поселке Бельдиби
Отель в поселке Бельдиби - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : Grand Ring Hotel
Читать ria.ru в
АНКАРА, 27 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Изменения, которые внесли в систему "все включено" в отелях Турции, могут сохраниться на период и после пандемии, заявил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас.
"Сейчас привычное россиянам обслуживание по системе "все включено" в большинстве наших отелей изменено — теперь гости не сами накладывают себе еду, а за них это делают официанты. Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу", — сказал собеседник агентства.
По его словам, для персонала отелей это может создать дополнительные затруднения, требуя больше времени и усилий, однако есть и плюсы с точки зрения гигиены и качества сервиса.
По словам мэра, туризм в Бодруме сейчас безопасен, около 90% объектов размещения проверены и получили сертификаты безопасности.
Яхта на пирсе, Бодрум, Турция - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 10:10В мире
Турция предложила россиянам приезжать в курортные регионы
 
ТуризмКоронавирус COVID-19БодрумКоронавирусыНовости - ТуризмТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:29NYT: в США заподозрили украинских чиновников во вмешательстве в выборы
02:23WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
23:41Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
23:38Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном
Лента новостейМолния