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В Турции рассказали об изменениях в системе "все включено" в отелях
В Турции рассказали об изменениях в системе "все включено" в отелях - РИА Новости, 27.05.2021
В Турции рассказали об изменениях в системе "все включено" в отелях
Изменения, которые внесли в систему "все включено" в отелях Турции, могут сохраниться на период и после пандемии, заявил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T17:36
2021-05-27T17:36
2021-05-27T21:27
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АНКАРА, 27 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Изменения, которые внесли в систему "все включено" в отелях Турции, могут сохраниться на период и после пандемии, заявил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас."Сейчас привычное россиянам обслуживание по системе "все включено" в большинстве наших отелей изменено — теперь гости не сами накладывают себе еду, а за них это делают официанты. Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу", — сказал собеседник агентства.По его словам, для персонала отелей это может создать дополнительные затруднения, требуя больше времени и усилий, однако есть и плюсы с точки зрения гигиены и качества сервиса.По словам мэра, туризм в Бодруме сейчас безопасен, около 90% объектов размещения проверены и получили сертификаты безопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20210524/turtsiya-1733597807.html
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