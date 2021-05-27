https://ria.ru/20210527/tunis-1734401431.html
Тунис отменяет ПЦР-тесты и карантин для привитых туристов
Тунис отменяет ПЦР-тесты и карантин для привитых туристов - РИА Новости, 27.05.2021
Тунис отменяет ПЦР-тесты и карантин для привитых туристов
Власти Туниса отменяют с 1 июня требование предоставлять негативный результат ПЦР-теста и карантин для прибывающих в страну граждан, привитых от коронавируса... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:14
2021-05-27T14:14
2021-05-27T14:14
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КАИР, 27 мая – РИА Новости. Власти Туниса отменяют с 1 июня требование предоставлять негативный результат ПЦР-теста и карантин для прибывающих в страну граждан, привитых от коронавируса или переболевших им недавно, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе премьер-министра страны."С 1 июня освобождаются от обязательного карантина и предоставления негативного результата ПЦР-теста: прибывающие граждане, полностью вакцинированные от коронавируса и имеющие при себе свидетельство об этом с QR-кодом или документ, полученный от органов здравоохранения; а также прибывающие, у которых был подтвержден коронавирус не менее чем за шесть недель до прибытия", – уточняется в документе.Для остальных пассажиров старше 12 лет требования остались теми же: нужно предъявить негативный результат ПЦР-теста с QR-кодом и провести обязательные семь дней в карантине.При этом власти продолжат проводить экспресс-тесты для прибывающих и в случае положительного результата помещать изолировать их.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, тунис (страна), вакцинация
КАИР, 27 мая – РИА Новости. Власти Туниса отменяют с 1 июня требование предоставлять негативный результат ПЦР-теста и карантин для прибывающих в страну граждан, привитых от коронавируса или переболевших им недавно, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе премьер-министра страны.
"С 1 июня освобождаются от обязательного карантина и предоставления негативного результата ПЦР-теста: прибывающие граждане, полностью вакцинированные от коронавируса и имеющие при себе свидетельство об этом с QR-кодом или документ, полученный от органов здравоохранения; а также прибывающие, у которых был подтвержден коронавирус не менее чем за шесть недель до прибытия", – уточняется в документе.
Для остальных пассажиров старше 12 лет требования остались теми же: нужно предъявить негативный результат ПЦР-теста с QR-кодом и провести обязательные семь дней в карантине.
При этом власти продолжат проводить экспресс-тесты для прибывающих и в случае положительного результата помещать изолировать их.