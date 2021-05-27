https://ria.ru/20210527/tsiklon-1734350689.html

В Индии пять человек погибли из-за циклона "Яас", сообщило СМИ

В Индии пять человек погибли из-за циклона "Яас", сообщило СМИ - РИА Новости, 27.05.2021

В Индии пять человек погибли из-за циклона "Яас", сообщило СМИ

Как минимум пять человек погибли в Индии из-за циклона "Яас", обрушившегося на штаты Одиша и Западная Бенгалия, сообщает телеканал Zee TV. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T07:47

2021-05-27T07:47

2021-05-27T07:47

западная бенгалия

нью-дели

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мая – РИА Новости. Как минимум пять человек погибли в Индии из-за циклона "Яас", обрушившегося на штаты Одиша и Западная Бенгалия, сообщает телеканал Zee TV.По данным телеканала, несколько человек погибли от падений деревьев, одна пожилая женщина скончалась при обрушении ее дома. Телеканал отмечает, что это не окончательные данные.Наиболее сильный удар урагана пришелся на штат Одиша, где четырёхметровые волны и сильные дожди затопили 128 деревень и разрушили множество дорог, а ветер, достигавший 140 километров в час, с корнем вырвал множество деревьев. Главный министр штата Навин Патнаик заявил, что жители этих деревень будут обеспечены едой и водой и поручил как можно скорее восстановить основные дороги и наладить в пострадавших районах электроснабжение.Главный министр соседнего штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи заявила, что от циклона пострадали около 100 тысяч человек, чьи дома были разрушены, а поля затоплены, более 1,5 миллиона человек эвакуированы и размещены в убежищах."Из-за попадания соленой воды сельскому хозяйству был нанесен значительный ущерб. Смежные секторы, такие как рыболовство и садоводство, понесли ущерб, мы сможем оценить полную ситуацию в течение 72 часов", - сказала она на пресс-конференции.Как сообщает департамент метеорологии Индии, циклон "Яас" ослаб до "глубокой депрессии", которая продвинется дальше вглубь Индии и ослабнет в ближайшие 12 часов.

https://ria.ru/20210519/uragan-1732891797.html

https://ria.ru/20210501/uragan-1730799227.html

западная бенгалия

нью-дели

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

западная бенгалия, нью-дели, индия, в мире