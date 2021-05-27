https://ria.ru/20210527/toska-1734367860.html

НОВАТ представит главную премьеру года – оперу "Тоска"

НОВАТ представит главную премьеру года – оперу "Тоска" - РИА Новости, 27.05.2021

НОВАТ представит главную премьеру года – оперу "Тоска"

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) 27 и 28 мая представит главную премьеру сезона - новую постановку оперы "Тоска" Джакомо РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T10:27

2021-05-27T10:27

2021-05-27T10:27

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новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) 27 и 28 мая представит главную премьеру сезона - новую постановку оперы "Тоска" Джакомо Пуччини, сообщает театр."В своем спектакле постановщики отдают дань уважения классическим оперным традициям и воссоздают на сцене НОВАТа атмосферу "вечного города" эпохи наполеоновских войн – в декорациях узнаваемы архитектурные символы итальянской столицы, костюмы к спектаклю отражают веяния итальянской моды начала XIX века", - говорится в сообщении.В театре уточнили, что постановщики оперы - дирижер Дмитрий Юровский, режиссер Иркин Габитов и художник Вячеслав Окунев.Постановка "Тоски" в Новосибирском театре оперы и балета для Габитова вторая, первая состоялась в 1991 году. После Новосибирска он ставил эту оперу в Мариинском театре, в Екатеринбурге, на фестивале в Савонлинне в Финляндии."С каждой новой постановкой вслушиваясь в этот музыкальный язык, я понимаю, что эта музыка вечная и неисчерпаемая – достаточно только слушать композитора. И тогда каждый раз можно находить новые краски, новые эмоциональные оттенки и каждый раз восхищаться тем, насколько тонко Пуччини выстраивает характеры и психологию взаимоотношений героев в музыке", - сказал режиссер.На премьере оперы 27 мая партию Флории Тоски исполнит Вероника Джиоева, в партии Марио Каварадосси – испанский тенор Алехандро Рой.Впервые "Тоска" Джакомо Пуччини была исполнена на новосибирской сцене 65 лет назад, в июне 1956 года. Первую постановку "Тоски" в Новосибирском театре оперы и балета осуществили дирижёр Михаил Бухбиндер, режиссёр Михаил Сатуновский и художник Альбин Морозов. "Тоска" возвращалась на сибирскую сцену в 1973 году и в 1991 году. Постановка 1991 года стала одним из спектаклей-долгожителей сибирской сцены, шла в новосибирском театре более четверти века – до марта 2017 года и выдержала 111 представлений.

https://ria.ru/20210520/teatr-1732982985.html

савонлинна

новосибирск

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