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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210527/toska-1734367860.html
НОВАТ представит главную премьеру года – оперу "Тоска"
НОВАТ представит главную премьеру года – оперу "Тоска" - РИА Новости, 27.05.2021
НОВАТ представит главную премьеру года – оперу "Тоска"
Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) 27 и 28 мая представит главную премьеру сезона - новую постановку оперы "Тоска" Джакомо РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T10:27
2021-05-27T10:27
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мариинский театр
новосибирский театр оперы и балета
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) 27 и 28 мая представит главную премьеру сезона - новую постановку оперы "Тоска" Джакомо Пуччини, сообщает театр."В своем спектакле постановщики отдают дань уважения классическим оперным традициям и воссоздают на сцене НОВАТа атмосферу "вечного города" эпохи наполеоновских войн – в декорациях узнаваемы архитектурные символы итальянской столицы, костюмы к спектаклю отражают веяния итальянской моды начала XIX века", - говорится в сообщении.В театре уточнили, что постановщики оперы - дирижер Дмитрий Юровский, режиссер Иркин Габитов и художник Вячеслав Окунев.Постановка "Тоски" в Новосибирском театре оперы и балета для Габитова вторая, первая состоялась в 1991 году. После Новосибирска он ставил эту оперу в Мариинском театре, в Екатеринбурге, на фестивале в Савонлинне в Финляндии."С каждой новой постановкой вслушиваясь в этот музыкальный язык, я понимаю, что эта музыка вечная и неисчерпаемая – достаточно только слушать композитора. И тогда каждый раз можно находить новые краски, новые эмоциональные оттенки и каждый раз восхищаться тем, насколько тонко Пуччини выстраивает характеры и психологию взаимоотношений героев в музыке", - сказал режиссер.На премьере оперы 27 мая партию Флории Тоски исполнит Вероника Джиоева, в партии Марио Каварадосси – испанский тенор Алехандро Рой.Впервые "Тоска" Джакомо Пуччини была исполнена на новосибирской сцене 65 лет назад, в июне 1956 года. Первую постановку "Тоски" в Новосибирском театре оперы и балета осуществили дирижёр Михаил Бухбиндер, режиссёр Михаил Сатуновский и художник Альбин Морозов. "Тоска" возвращалась на сибирскую сцену в 1973 году и в 1991 году. Постановка 1991 года стала одним из спектаклей-долгожителей сибирской сцены, шла в новосибирском театре более четверти века – до марта 2017 года и выдержала 111 представлений.
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театр, опера, новости культуры, савонлинна, мариинский театр, новосибирский театр оперы и балета, новосибирск

НОВАТ представит главную премьеру года – оперу "Тоска"

10:27 27.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирский академический театр оперы и балета
Новосибирский академический театр оперы и балета - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) 27 и 28 мая представит главную премьеру сезона - новую постановку оперы "Тоска" Джакомо Пуччини, сообщает театр.
"В своем спектакле постановщики отдают дань уважения классическим оперным традициям и воссоздают на сцене НОВАТа атмосферу "вечного города" эпохи наполеоновских войн – в декорациях узнаваемы архитектурные символы итальянской столицы, костюмы к спектаклю отражают веяния итальянской моды начала XIX века", - говорится в сообщении.
В театре уточнили, что постановщики оперы - дирижер Дмитрий Юровский, режиссер Иркин Габитов и художник Вячеслав Окунев.
"Мы с маэстро Дмитрием Юровским сделали максимально то, что можно было выжать на сегодняшний день из театра, из оркестра. Я счастлив и рад, что мне повезло работать с Юровским. Мы с ним делаем второй спектакль… делали "Иоланту" и вот сейчас. У нас такой музыкальный тандем – мечта любого режиссера", - сказал журналистам Габитов, отметив также "великолепный" хор театра.
Постановка "Тоски" в Новосибирском театре оперы и балета для Габитова вторая, первая состоялась в 1991 году. После Новосибирска он ставил эту оперу в Мариинском театре, в Екатеринбурге, на фестивале в Савонлинне в Финляндии.
"С каждой новой постановкой вслушиваясь в этот музыкальный язык, я понимаю, что эта музыка вечная и неисчерпаемая – достаточно только слушать композитора. И тогда каждый раз можно находить новые краски, новые эмоциональные оттенки и каждый раз восхищаться тем, насколько тонко Пуччини выстраивает характеры и психологию взаимоотношений героев в музыке", - сказал режиссер.
На премьере оперы 27 мая партию Флории Тоски исполнит Вероника Джиоева, в партии Марио Каварадосси – испанский тенор Алехандро Рой.
Впервые "Тоска" Джакомо Пуччини была исполнена на новосибирской сцене 65 лет назад, в июне 1956 года. Первую постановку "Тоски" в Новосибирском театре оперы и балета осуществили дирижёр Михаил Бухбиндер, режиссёр Михаил Сатуновский и художник Альбин Морозов. "Тоска" возвращалась на сибирскую сцену в 1973 году и в 1991 году. Постановка 1991 года стала одним из спектаклей-долгожителей сибирской сцены, шла в новосибирском театре более четверти века – до марта 2017 года и выдержала 111 представлений.
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КультураТеатрОпераНовости культурыСавонлиннаМариинский театрНовосибирский театр оперы и балетаНовосибирск
 
 
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