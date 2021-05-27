https://ria.ru/20210527/terakty-1734411267.html

Опубликовано видео задержания исламистов, готовивших теракты на Ставрополье

Опубликовано видео задержания исламистов, готовивших теракты на Ставрополье - РИА Новости, 27.05.2021

Опубликовано видео задержания исламистов, готовивших теракты на Ставрополье

Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации по предотвращению двух терактов в Ставропольском крае. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T13:36

2021-05-27T13:36

2021-05-27T16:42

россия

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

калининградская область

норильск

происшествия

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации по предотвращению двух терактов в Ставропольском крае.На кадрах запечатлен допрос одного из подозреваемых, а также изъятые при обыске взрывчатые вещества и компоненты самодельной бомбы.Силовики задержали двух сторонников "Исламского государства"*, один из которых — местный житель, а другой — мигрант из Средней Азии. Где конкретно хотели провести акцию, не уточняется, однако известно, что они планировать сделать это в преддверии майских праздников.Возбуждены уголовные дела.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210525/terakt-1733768132.html

россия

калининградская область

норильск

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2021

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Два теракта предотвратили на Ставрополье. Кадры ФСБ ФСБ после сообщения о предотвращении терактов на Ставрополье публикует оперативное видео 2021-05-27T13:36 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, калининградская область, норильск, происшествия