https://ria.ru/20210527/terakty-1734411267.html
Опубликовано видео задержания исламистов, готовивших теракты на Ставрополье
Опубликовано видео задержания исламистов, готовивших теракты на Ставрополье - РИА Новости, 27.05.2021
Опубликовано видео задержания исламистов, готовивших теракты на Ставрополье
Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации по предотвращению двух терактов в Ставропольском крае. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T13:36
2021-05-27T13:36
2021-05-27T16:42
россия
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
калининградская область
норильск
происшествия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации по предотвращению двух терактов в Ставропольском крае.На кадрах запечатлен допрос одного из подозреваемых, а также изъятые при обыске взрывчатые вещества и компоненты самодельной бомбы.Силовики задержали двух сторонников "Исламского государства"*, один из которых — местный житель, а другой — мигрант из Средней Азии. Где конкретно хотели провести акцию, не уточняется, однако известно, что они планировать сделать это в преддверии майских праздников.Возбуждены уголовные дела.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210525/terakt-1733768132.html
россия
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Два теракта предотвратили на Ставрополье. Кадры ФСБ
ФСБ после сообщения о предотвращении терактов на Ставрополье публикует оперативное видео
2021-05-27T13:36
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РИА Новости
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россия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, калининградская область, норильск, происшествия