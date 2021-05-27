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Защита попросила оправдать охранника "Зимней вишни"
Защита попросила оправдать охранника "Зимней вишни" - РИА Новости, 27.05.2021
Защита попросила оправдать охранника "Зимней вишни"
Адвокат охранника ТЦ "Зимняя вишня" Сергея Антюшина просит оправдать его по делу о пожаре, унесшем 60 жизней, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:19
2021-05-27T15:20
россия
пожар в торговом центре в кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемерово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 27 мая - РИА Новости. Адвокат охранника ТЦ "Зимняя вишня" Сергея Антюшина просит оправдать его по делу о пожаре, унесшем 60 жизней, передает корреспондент РИА Новости из зала Заводского районного суда Кемерово.Антюшину вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре. Гособвинение запросило для него 9,5 лет лишения свободы."Я убеждена в том, что обоснованность предъявленного моему подзащитному обвинения… не подтвердилась, а состава преступления в действиях Антюшина нет… Я прошу суд оправдать Антюшина… отказать в удовлетворении исковых требований потерпевших о взыскании морального и имущественного вреда", – сказала во время прений сторон адвокат Анастасия Коледенко.По словам защитника, Антюшин не знал, что система противопожарной безопасности запускается в ручном режиме, но все равно пытался запустить ее вручную из комнаты охраны на первом этаже."О том, что система работает в ручном режиме, моему подзащитному известно не было вопреки доводам стороны обвинения. Это подтверждается совокупностью доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела… На тренировочных эвакуациях всегда присутствовал представитель "Системного интегратора", кто запускал систему… или инженер "Системного интегратора", или технический директор, или кто-то из охранников, патрулирующих этажи. Ранее система запускалась, в том числе в автоматическом режиме", – заметила Коледенко.В кинотеатре на четвертом этаже отсутствовали камеры видеонаблюдения, в связи с чем Антюшин не мог знать, что там остались люди, как и не знал он о запертых дверях эвакуационного выхода в здании, утверждает Коледенко. Адвокат подчеркнула, что трагическая ситуация в день пожара в ТЦ "Зимняя вишня" возникла из-за проблем с самой системой, а не из-за действий Антюшина.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
https://ria.ru/20210527/priznanie-1734412844.html
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россия, пожар в торговом центре в кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемерово, происшествия

Защита попросила оправдать охранника "Зимней вишни"

15:19 27.05.2021 (обновлено: 15:20 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанкСквер "Парк ангелов", построенный в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в Кемерово
Сквер Парк ангелов, построенный в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Георгий Шишкин
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КЕМЕРОВО, 27 мая - РИА Новости. Адвокат охранника ТЦ "Зимняя вишня" Сергея Антюшина просит оправдать его по делу о пожаре, унесшем 60 жизней, передает корреспондент РИА Новости из зала Заводского районного суда Кемерово.
Антюшину вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре. Гособвинение запросило для него 9,5 лет лишения свободы.
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Один из фигурантов дела "Зимней вишни" частично признал вину
"Я убеждена в том, что обоснованность предъявленного моему подзащитному обвинения… не подтвердилась, а состава преступления в действиях Антюшина нет… Я прошу суд оправдать Антюшина… отказать в удовлетворении исковых требований потерпевших о взыскании морального и имущественного вреда", – сказала во время прений сторон адвокат Анастасия Коледенко.
По словам защитника, Антюшин не знал, что система противопожарной безопасности запускается в ручном режиме, но все равно пытался запустить ее вручную из комнаты охраны на первом этаже.
"О том, что система работает в ручном режиме, моему подзащитному известно не было вопреки доводам стороны обвинения. Это подтверждается совокупностью доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела… На тренировочных эвакуациях всегда присутствовал представитель "Системного интегратора", кто запускал систему… или инженер "Системного интегратора", или технический директор, или кто-то из охранников, патрулирующих этажи. Ранее система запускалась, в том числе в автоматическом режиме", – заметила Коледенко.
В кинотеатре на четвертом этаже отсутствовали камеры видеонаблюдения, в связи с чем Антюшин не мог знать, что там остались люди, как и не знал он о запертых дверях эвакуационного выхода в здании, утверждает Коледенко. Адвокат подчеркнула, что трагическая ситуация в день пожара в ТЦ "Зимняя вишня" возникла из-за проблем с самой системой, а не из-за действий Антюшина.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
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Гендиректор "Зимней вишни" признала нарушения в работе торгового центра
 
РоссияПожар в торговом центре в КемеровоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КемеровоПроисшествия
 
 
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