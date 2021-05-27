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Суд отменил оправдательный приговор калининградским врачам
Суд отменил оправдательный приговор калининградским врачам - РИА Новости, 27.05.2021
Суд отменил оправдательный приговор калининградским врачам
Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг отменил оправдательный приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, которых обвиняли в... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T10:37
2021-05-27T10:48
россия
калининградский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг отменил оправдательный приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, которых обвиняли в убийстве недоношенного младенца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Любовь Буданова."Суд отменил приговор Калининградского областного суда и отправил дело на новое рассмотрение", - рассказала собеседница агентства.По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика массой около 700 граммов. Следствие предполагало, что и.о. главврача роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога Сушкевич.Та прибыла в больницу через несколько часов после рождения ребенка и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.Дело рассматривалось с участием присяжных, 10 декабря 2020 года они вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.Прокуратура решила обжаловать оправдательный приговор Калининградского областного суда. Решение прокомментировали и в СК РФ, отметив, что "эмоциональные оценки, по-видимому, стали преобладающими над юридически установленными фактами и выводами экспертов".Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств Сушкевич вернулась на работу в перинатальный центр, Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.
https://ria.ru/20201212/roshal-1588893583.html
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россия, калининградский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, общество

Суд отменил оправдательный приговор калининградским врачам

10:37 27.05.2021 (обновлено: 10:48 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг отменил оправдательный приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, которых обвиняли в убийстве недоношенного младенца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Любовь Буданова.
"Суд отменил приговор Калининградского областного суда и отправил дело на новое рассмотрение", - рассказала собеседница агентства.
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 11:36
Рошаль прокомментировал вердикт по делу калининградских врачей
По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика массой около 700 граммов. Следствие предполагало, что и.о. главврача роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога Сушкевич.
Та прибыла в больницу через несколько часов после рождения ребенка и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.
Дело рассматривалось с участием присяжных, 10 декабря 2020 года они вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.
Прокуратура решила обжаловать оправдательный приговор Калининградского областного суда. Решение прокомментировали и в СК РФ, отметив, что "эмоциональные оценки, по-видимому, стали преобладающими над юридически установленными фактами и выводами экспертов".
Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств Сушкевич вернулась на работу в перинатальный центр, Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 18:17
СК назвал оправдание калининградских врачей "эмоциональной оценкой"
 
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