https://ria.ru/20210527/srok-1734483803.html

В Праге вынесли приговор угрожавшему убийством премьеру Чехии

В Праге вынесли приговор угрожавшему убийством премьеру Чехии - РИА Новости, 27.05.2021

В Праге вынесли приговор угрожавшему убийством премьеру Чехии

Суд района Прага-1 приговорил в четверг 39-летнего Лукаша Брахачека, угрожавшего убийством премьеру Андрею Бабишу, к двухлетнему условному заключению с... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T18:37

2021-05-27T18:37

2021-05-27T18:55

андрей бабиш

интерпол

чехия

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в мире

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ПРАГА, 27 мая – РИА Новости. Суд района Прага-1 приговорил в четверг 39-летнего Лукаша Брахачека, угрожавшего убийством премьеру Андрею Бабишу, к двухлетнему условному заключению с четырехлетним испытательным сроком, во время которого Брахачек должен пройти курс психиатрической поддержки, сообщил журналист его адвокат Павол Млей.Брахачек в последние годы проживал в Испании, в начале января этого года он направил оттуда по электронной почте письмо менеджеру возглавляемого Бабишем движения ANO с угрозой, что если Бабиш в течение пяти дней не покинет пост премьера, то он убьет его, а также членов его семьи. Вскоре после этого Брахачек был по линии Интерпола задержан испанской полицией и позднее передан чешским органам правосудия.В свою очередь, Бабиш был предупрежден полицией о ситуации, его дом был взят под охрану, а его жена выехала за пределы Чехии.По словам адвоката Млея, его клиент ведет альтернативный способ жизни и очень тяжело переносил предварительное заключение."Брахачек - никакой не преступник. Его письмо с угрозой было вызвано импульсивным поведением. После задержания он написал Бабишу два письма, в которых принес извинения за свое поведение. Премьер принял эти извинения", - сказал адвокат.

https://radiosputnik.ria.ru/20210508/babish-1731504251.html

https://ria.ru/20210519/dokument-1733047300.html

чехия

испания

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андрей бабиш, интерпол, чехия, испания, в мире