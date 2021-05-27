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В Праге вынесли приговор угрожавшему убийством премьеру Чехии
В Праге вынесли приговор угрожавшему убийством премьеру Чехии - РИА Новости, 27.05.2021
В Праге вынесли приговор угрожавшему убийством премьеру Чехии
Суд района Прага-1 приговорил в четверг 39-летнего Лукаша Брахачека, угрожавшего убийством премьеру Андрею Бабишу, к двухлетнему условному заключению с... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T18:37
2021-05-27T18:55
андрей бабиш
интерпол
чехия
испания
в мире
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ПРАГА, 27 мая – РИА Новости. Суд района Прага-1 приговорил в четверг 39-летнего Лукаша Брахачека, угрожавшего убийством премьеру Андрею Бабишу, к двухлетнему условному заключению с четырехлетним испытательным сроком, во время которого Брахачек должен пройти курс психиатрической поддержки, сообщил журналист его адвокат Павол Млей.Брахачек в последние годы проживал в Испании, в начале января этого года он направил оттуда по электронной почте письмо менеджеру возглавляемого Бабишем движения ANO с угрозой, что если Бабиш в течение пяти дней не покинет пост премьера, то он убьет его, а также членов его семьи. Вскоре после этого Брахачек был по линии Интерпола задержан испанской полицией и позднее передан чешским органам правосудия.В свою очередь, Бабиш был предупрежден полицией о ситуации, его дом был взят под охрану, а его жена выехала за пределы Чехии.По словам адвоката Млея, его клиент ведет альтернативный способ жизни и очень тяжело переносил предварительное заключение."Брахачек - никакой не преступник. Его письмо с угрозой было вызвано импульсивным поведением. После задержания он написал Бабишу два письма, в которых принес извинения за свое поведение. Премьер принял эти извинения", - сказал адвокат.
https://radiosputnik.ria.ru/20210508/babish-1731504251.html
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андрей бабиш, интерпол, чехия, испания, в мире

В Праге вынесли приговор угрожавшему убийством премьеру Чехии

18:37 27.05.2021 (обновлено: 18:55 27.05.2021)
 
© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Valentina Petrova
Читать ria.ru в
ПРАГА, 27 мая – РИА Новости. Суд района Прага-1 приговорил в четверг 39-летнего Лукаша Брахачека, угрожавшего убийством премьеру Андрею Бабишу, к двухлетнему условному заключению с четырехлетним испытательным сроком, во время которого Брахачек должен пройти курс психиатрической поддержки, сообщил журналист его адвокат Павол Млей.
Брахачек в последние годы проживал в Испании, в начале января этого года он направил оттуда по электронной почте письмо менеджеру возглавляемого Бабишем движения ANO с угрозой, что если Бабиш в течение пяти дней не покинет пост премьера, то он убьет его, а также членов его семьи. Вскоре после этого Брахачек был по линии Интерпола задержан испанской полицией и позднее передан чешским органам правосудия.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
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В свою очередь, Бабиш был предупрежден полицией о ситуации, его дом был взят под охрану, а его жена выехала за пределы Чехии.
По словам адвоката Млея, его клиент ведет альтернативный способ жизни и очень тяжело переносил предварительное заключение.
"Брахачек - никакой не преступник. Его письмо с угрозой было вызвано импульсивным поведением. После задержания он написал Бабишу два письма, в которых принес извинения за свое поведение. Премьер принял эти извинения", - сказал адвокат.
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Андрей БабишИнтерполЧехияИспанияВ мире
 
 
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