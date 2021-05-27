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Предельная собранность: один день из жизни спасателей на мотоциклах
Предельная собранность: один день из жизни спасателей на мотоциклах - РИА Новости, 27.05.2021
Предельная собранность: один день из жизни спасателей на мотоциклах
Ключевую роль при ликвидации чрезвычайных происшествий в таком загруженном мегаполисе, как Москва, играет время. От скорости и быстроты реагирования экстренных... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T10:00
2021-05-27T10:04
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Ключевую роль при ликвидации чрезвычайных происшествий в таком загруженном мегаполисе, как Москва, играет время. От скорости и быстроты реагирования экстренных служб зачастую зависят людские жизни и успех спасательной операции. В Пожарно-спасательном центре (ПСЦ) столицы работают специалисты, буквально опережающие время, – пожарные на мотоциклах, которые без труда добираются до мест аварий в условиях порой загруженного дорожного трафика и первыми оказывают помощь пострадавшим. Корреспондент сайта РИА Новости посетила расположение пожарно-спасательного отряда №207 и узнала, из чего состоит рабочий день пожарных.По зову сердцаВ расположении пожарно-спасательного отряда №207 стоит практически камерная тишина: два из трех расчетов быстрого реагирования на мотоциклах ушли в патрулирование, члены третьего Степан Медведев и Сергей Ганжелюк несут дежурство в отряде на случай экстренных вызовов.Оба специалиста работают в отряде три года, до службы в мотоподразделении ПСЦ с пожарным делом их связывала разве что любовь к мотоциклам."Я раньше работал в совершенно другой области, но стать пожарным – это детская мечта, без шуток. Всегда хотелось, но что-то останавливало. На мотоцикле давно езжу, есть свой, так что, когда в пожарной части открылась вакансия, связанная с этим транспортом, не думая, уволился с прошлой работы и пришел сюда", – рассказывает Степан Медведев.Сергей Ганжелюк тоже пришел в отряд, когда набирали мотогруппу, у него была и категория "А", и навык уверенного управления мотоциклом. До этого он работал в промышленном альпинизме.Однако после успешных собеседований специалисты сели на пожарные мотоциклы далеко не сразу. Оба прошли многоэтапное обучение: отучились на пожарных и спасателей, прошли аккредитационные комиссии, получили соответствующий статус. Затем освоили в полном объеме пожарное дело. Полученные навыки мотоспасатели продолжают оттачивать ежедневно как на рабочих вызовах, так и на тренировках, и в учебных классах.Свою работу Ганжелюк и Медведев любят и со смехом говорят, что это занятие для настоящих фанатиков."Просто так пожарным не каждый станет – что-то должно тянуть в эту сферу, привлекать. Выезды бывают разными, в том числе с пострадавшими, и некоторым это сложно переносить", – объясняет Степан.У расчетов быстрого реагирования есть некоторый уклон на ликвидацию последствий ДТП, потому что именно для этого в основном предназначены пожарные мотоциклы. В Москве плотные транспортные потоки, машины иногда не успевают быстро проехать по пробкам, а мотоцикл – быстрый и маневренный транспорт, поэтому на месте пожарные на двух колесах часто оказываются первыми. По графикуСпасатели на таком транспорте, рассказывает Медведев, работают исключительно в мотосезон – с 1 мая по 1 октября, а в осенне-зимний период пересаживаются на пожарные машины и становятся обычными "бойцами". Дежурство несут сутки через четверо, на смену заступают в семь утра, за два часа до официального начала рабочего дня.Летний сезон для спасателей – самое активное время: движение в Москве становится более плотным, увеличивается количество мотоциклистов, горожане торопятся за город.Территорию столицы, разделенную по районам выезда, в это время патрулируют 11 пар спасателей на мотоциклах, с первичными средствами пожаротушения, аварийно-спасательным инструментом и медицинской укладкой.Заявки от экстренной службы "112" мотоспасателям поступают самые разные – от крупных ДТП и пожаров до социальных вызовов, когда в помощи нуждаются москвичи преклонного возраста или дети."Помощь пожилым, погрузка в скорую помощь, спасение животных, дверь вскрыть, ДТП, могут послать на разведку пожара", – перечисляет Степан Медведев.Если где-то зафиксировано возгорание, то мотоциклисты приезжают, оценивают обстановку, чтобы понять, сколько сил необходимо задействовать и какое количество спецтехники понадобится. Плюс в особо жаркие периоды они патрулируют водные объекты Москвы, даже декоративные пруды: раздают листовки с правилами безопасного поведения, оповещают, инструктируют.Бывают и не совсем стандартные ситуации. Медведев вспоминает: недавно в экстренную службу обратился мужчина, услышавший, как из канализации кричит утка."Около 40 минут мы ходили по подземной Москве, а звуки при этом были такие, как будто утка весила килограммов под 50. Оказалось, это маленький утенок отбился от стаи, ему было страшно. Достали, теперь он у меня на даче живет", – с улыбкой говорит Медведев.Сергей Ганжелюк отмечает, даже такой вызов нельзя назвать неважным, оказывать помощь – прямая обязанность спасателей, к которой они относятся с полной ответственностью."В нашей работе концентрация важна везде. Спасение той же кошки может обернуться серьезными последствиями, если не перестраховаться и не соблюсти все правила. Нельзя расслабляться и думать, что это ерунда – всего-то достать животное. Малейшие ошибки непростительны, тотальная внимательность – обязательное качество пожарного и спасателя", – подчеркивает он.Среди самых сложных вызовов Степан Медведев называет происшествия, в которых фигурируют дети."Неважно, произошло ДТП или ребенок где-то застрял, дети – это всегда большая ответственность. Если в автомобильной аварии есть пострадавший ребенок, сразу вызывается вертолет, а не карета скорой помощи. Если за закрытой дверью слышен детский плач, то нам разрешено вскрывать дверь без присутствия полиции. После таких вызовов всегда переживаешь чуть больше обычного", – делится впечатлениями он.Непростое призваниеСекретом своего спокойствия и собранности в экстремальных ситуациях спасатели на мотоциклах не делятся, так как его, по их словам, не существует. Главное – постоянная отработка полученных навыков и знаний.Вызовов много, добавляет Медведев, и чувства гордости за проделанную работу у пожарных, как такового, нет. "Хотя после каждого выезда я всегда анализирую, прокручиваю в голове, что еще можно было бы сделать, как поступить в следующий раз. А так принцип нашей работы прост – если случилась беда, мы едем помогать людям, вот и все", - заключает Медведев.
https://ria.ru/20210501/spasateli-1730822517.html
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городское хозяйство москвы, москва, общество

Предельная собранность: один день из жизни спасателей на мотоциклах

10:00 27.05.2021 (обновлено: 10:04 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы
Сотрудник мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Ключевую роль при ликвидации чрезвычайных происшествий в таком загруженном мегаполисе, как Москва, играет время. От скорости и быстроты реагирования экстренных служб зачастую зависят людские жизни и успех спасательной операции. В Пожарно-спасательном центре (ПСЦ) столицы работают специалисты, буквально опережающие время, – пожарные на мотоциклах, которые без труда добираются до мест аварий в условиях порой загруженного дорожного трафика и первыми оказывают помощь пострадавшим. Корреспондент сайта РИА Новости посетила расположение пожарно-спасательного отряда №207 и узнала, из чего состоит рабочий день пожарных.

По зову сердца

В расположении пожарно-спасательного отряда №207 стоит практически камерная тишина: два из трех расчетов быстрого реагирования на мотоциклах ушли в патрулирование, члены третьего Степан Медведев и Сергей Ганжелюк несут дежурство в отряде на случай экстренных вызовов.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы в перерыве смены
Сотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы в перерыве смены - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы в перерыве смены
Оба специалиста работают в отряде три года, до службы в мотоподразделении ПСЦ с пожарным делом их связывала разве что любовь к мотоциклам.
"Я раньше работал в совершенно другой области, но стать пожарным – это детская мечта, без шуток. Всегда хотелось, но что-то останавливало. На мотоцикле давно езжу, есть свой, так что, когда в пожарной части открылась вакансия, связанная с этим транспортом, не думая, уволился с прошлой работы и пришел сюда", – рассказывает Степан Медведев.
Сергей Ганжелюк тоже пришел в отряд, когда набирали мотогруппу, у него была и категория "А", и навык уверенного управления мотоциклом. До этого он работал в промышленном альпинизме.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы
Сотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы
Однако после успешных собеседований специалисты сели на пожарные мотоциклы далеко не сразу. Оба прошли многоэтапное обучение: отучились на пожарных и спасателей, прошли аккредитационные комиссии, получили соответствующий статус. Затем освоили в полном объеме пожарное дело. Полученные навыки мотоспасатели продолжают оттачивать ежедневно как на рабочих вызовах, так и на тренировках, и в учебных классах.
Свою работу Ганжелюк и Медведев любят и со смехом говорят, что это занятие для настоящих фанатиков.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы
Сотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы
"Просто так пожарным не каждый станет – что-то должно тянуть в эту сферу, привлекать. Выезды бывают разными, в том числе с пострадавшими, и некоторым это сложно переносить", – объясняет Степан.
У расчетов быстрого реагирования есть некоторый уклон на ликвидацию последствий ДТП, потому что именно для этого в основном предназначены пожарные мотоциклы. В Москве плотные транспортные потоки, машины иногда не успевают быстро проехать по пробкам, а мотоцикл – быстрый и маневренный транспорт, поэтому на месте пожарные на двух колесах часто оказываются первыми.
Спасатель мотогруппы проверяет оборудование и оснащение перед учениями по устранению последствий дорожно-транспортного происшествия на территории учебно-тренировочного полигона Апаринки в Московской области. - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
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По графику

Спасатели на таком транспорте, рассказывает Медведев, работают исключительно в мотосезон – с 1 мая по 1 октября, а в осенне-зимний период пересаживаются на пожарные машины и становятся обычными "бойцами". Дежурство несут сутки через четверо, на смену заступают в семь утра, за два часа до официального начала рабочего дня.
"До пересменки необходимо проверить мотоцикл, укладку, подготовить мотоэкипировку, привести себя в порядок. Дальше сутки расписаны по четкому графику, которого мы придерживаемся. Выездов не бывает много или мало, все зависит от ситуации по Москве. Бывает, что он один в сутки, и тогда мы в части живем по расписанию, а бывает, что выезжаешь сразу с утра и возвращаешься только поздно ночью", – описывает свой рабочий день Медведев.
Пожарный-спасатель Степан Медведев
Степан Медведев
Пожарный-спасатель
Летний сезон для спасателей – самое активное время: движение в Москве становится более плотным, увеличивается количество мотоциклистов, горожане торопятся за город.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы моют свои мотоциклы
Сотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы моют свои мотоциклы - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы моют свои мотоциклы
Территорию столицы, разделенную по районам выезда, в это время патрулируют 11 пар спасателей на мотоциклах, с первичными средствами пожаротушения, аварийно-спасательным инструментом и медицинской укладкой.
"В одном мотоцикле у нас предусмотрено все для оказания первой помощи и ликвидации ДТП, например, комбинированный аварийно-спасательный инструмент и конусы, чтобы оградить место происшествия. В укладке второго – инструменты для пожаротушения: огнетушители и ранцевая установка "Игла", – рассказывает Сергей Ганжелюк, демонстрируя содержимое кофров.
Пожарный-спасатель Сергей Ганжелюк
Сергей Ганжелюк
Пожарный-спасатель
Заявки от экстренной службы "112" мотоспасателям поступают самые разные – от крупных ДТП и пожаров до социальных вызовов, когда в помощи нуждаются москвичи преклонного возраста или дети.
"Помощь пожилым, погрузка в скорую помощь, спасение животных, дверь вскрыть, ДТП, могут послать на разведку пожара", – перечисляет Степан Медведев.
Если где-то зафиксировано возгорание, то мотоциклисты приезжают, оценивают обстановку, чтобы понять, сколько сил необходимо задействовать и какое количество спецтехники понадобится. Плюс в особо жаркие периоды они патрулируют водные объекты Москвы, даже декоративные пруды: раздают листовки с правилами безопасного поведения, оповещают, инструктируют.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы
Сотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы
Бывают и не совсем стандартные ситуации. Медведев вспоминает: недавно в экстренную службу обратился мужчина, услышавший, как из канализации кричит утка.
"Около 40 минут мы ходили по подземной Москве, а звуки при этом были такие, как будто утка весила килограммов под 50. Оказалось, это маленький утенок отбился от стаи, ему было страшно. Достали, теперь он у меня на даче живет", – с улыбкой говорит Медведев.
Сергей Ганжелюк отмечает, даже такой вызов нельзя назвать неважным, оказывать помощь – прямая обязанность спасателей, к которой они относятся с полной ответственностью.
"В нашей работе концентрация важна везде. Спасение той же кошки может обернуться серьезными последствиями, если не перестраховаться и не соблюсти все правила. Нельзя расслабляться и думать, что это ерунда – всего-то достать животное. Малейшие ошибки непростительны, тотальная внимательность – обязательное качество пожарного и спасателя", – подчеркивает он.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы
Сотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы
Среди самых сложных вызовов Степан Медведев называет происшествия, в которых фигурируют дети.
"Неважно, произошло ДТП или ребенок где-то застрял, дети – это всегда большая ответственность. Если в автомобильной аварии есть пострадавший ребенок, сразу вызывается вертолет, а не карета скорой помощи. Если за закрытой дверью слышен детский плач, то нам разрешено вскрывать дверь без присутствия полиции. После таких вызовов всегда переживаешь чуть больше обычного", – делится впечатлениями он.
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Непростое призвание

Секретом своего спокойствия и собранности в экстремальных ситуациях спасатели на мотоциклах не делятся, так как его, по их словам, не существует. Главное – постоянная отработка полученных навыков и знаний.
"В свободное от вызовов время мы постоянно совершенствуемся: тренируемся, проходим проверки и тесты, поэтому всегда четко знаем, что делать, приезжая на место происшествия", – говорит Ганжелюк.
Пожарный-спасатель Сергей Ганжелюк
Сергей Ганжелюк
Пожарный-спасатель
Вызовов много, добавляет Медведев, и чувства гордости за проделанную работу у пожарных, как такового, нет.
"Хотя после каждого выезда я всегда анализирую, прокручиваю в голове, что еще можно было бы сделать, как поступить в следующий раз. А так принцип нашей работы прост – если случилась беда, мы едем помогать людям, вот и все", - заключает Медведев.
 
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