https://ria.ru/20210527/spasateli-1733964646.html

Предельная собранность: один день из жизни спасателей на мотоциклах

Предельная собранность: один день из жизни спасателей на мотоциклах - РИА Новости, 27.05.2021

Предельная собранность: один день из жизни спасателей на мотоциклах

Ключевую роль при ликвидации чрезвычайных происшествий в таком загруженном мегаполисе, как Москва, играет время. От скорости и быстроты реагирования экстренных... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T10:00

2021-05-27T10:00

2021-05-27T10:04

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Ключевую роль при ликвидации чрезвычайных происшествий в таком загруженном мегаполисе, как Москва, играет время. От скорости и быстроты реагирования экстренных служб зачастую зависят людские жизни и успех спасательной операции. В Пожарно-спасательном центре (ПСЦ) столицы работают специалисты, буквально опережающие время, – пожарные на мотоциклах, которые без труда добираются до мест аварий в условиях порой загруженного дорожного трафика и первыми оказывают помощь пострадавшим. Корреспондент сайта РИА Новости посетила расположение пожарно-спасательного отряда №207 и узнала, из чего состоит рабочий день пожарных.По зову сердцаВ расположении пожарно-спасательного отряда №207 стоит практически камерная тишина: два из трех расчетов быстрого реагирования на мотоциклах ушли в патрулирование, члены третьего Степан Медведев и Сергей Ганжелюк несут дежурство в отряде на случай экстренных вызовов.Оба специалиста работают в отряде три года, до службы в мотоподразделении ПСЦ с пожарным делом их связывала разве что любовь к мотоциклам."Я раньше работал в совершенно другой области, но стать пожарным – это детская мечта, без шуток. Всегда хотелось, но что-то останавливало. На мотоцикле давно езжу, есть свой, так что, когда в пожарной части открылась вакансия, связанная с этим транспортом, не думая, уволился с прошлой работы и пришел сюда", – рассказывает Степан Медведев.Сергей Ганжелюк тоже пришел в отряд, когда набирали мотогруппу, у него была и категория "А", и навык уверенного управления мотоциклом. До этого он работал в промышленном альпинизме.Однако после успешных собеседований специалисты сели на пожарные мотоциклы далеко не сразу. Оба прошли многоэтапное обучение: отучились на пожарных и спасателей, прошли аккредитационные комиссии, получили соответствующий статус. Затем освоили в полном объеме пожарное дело. Полученные навыки мотоспасатели продолжают оттачивать ежедневно как на рабочих вызовах, так и на тренировках, и в учебных классах.Свою работу Ганжелюк и Медведев любят и со смехом говорят, что это занятие для настоящих фанатиков."Просто так пожарным не каждый станет – что-то должно тянуть в эту сферу, привлекать. Выезды бывают разными, в том числе с пострадавшими, и некоторым это сложно переносить", – объясняет Степан.У расчетов быстрого реагирования есть некоторый уклон на ликвидацию последствий ДТП, потому что именно для этого в основном предназначены пожарные мотоциклы. В Москве плотные транспортные потоки, машины иногда не успевают быстро проехать по пробкам, а мотоцикл – быстрый и маневренный транспорт, поэтому на месте пожарные на двух колесах часто оказываются первыми. По графикуСпасатели на таком транспорте, рассказывает Медведев, работают исключительно в мотосезон – с 1 мая по 1 октября, а в осенне-зимний период пересаживаются на пожарные машины и становятся обычными "бойцами". Дежурство несут сутки через четверо, на смену заступают в семь утра, за два часа до официального начала рабочего дня.Летний сезон для спасателей – самое активное время: движение в Москве становится более плотным, увеличивается количество мотоциклистов, горожане торопятся за город.Территорию столицы, разделенную по районам выезда, в это время патрулируют 11 пар спасателей на мотоциклах, с первичными средствами пожаротушения, аварийно-спасательным инструментом и медицинской укладкой.Заявки от экстренной службы "112" мотоспасателям поступают самые разные – от крупных ДТП и пожаров до социальных вызовов, когда в помощи нуждаются москвичи преклонного возраста или дети."Помощь пожилым, погрузка в скорую помощь, спасение животных, дверь вскрыть, ДТП, могут послать на разведку пожара", – перечисляет Степан Медведев.Если где-то зафиксировано возгорание, то мотоциклисты приезжают, оценивают обстановку, чтобы понять, сколько сил необходимо задействовать и какое количество спецтехники понадобится. Плюс в особо жаркие периоды они патрулируют водные объекты Москвы, даже декоративные пруды: раздают листовки с правилами безопасного поведения, оповещают, инструктируют.Бывают и не совсем стандартные ситуации. Медведев вспоминает: недавно в экстренную службу обратился мужчина, услышавший, как из канализации кричит утка."Около 40 минут мы ходили по подземной Москве, а звуки при этом были такие, как будто утка весила килограммов под 50. Оказалось, это маленький утенок отбился от стаи, ему было страшно. Достали, теперь он у меня на даче живет", – с улыбкой говорит Медведев.Сергей Ганжелюк отмечает, даже такой вызов нельзя назвать неважным, оказывать помощь – прямая обязанность спасателей, к которой они относятся с полной ответственностью."В нашей работе концентрация важна везде. Спасение той же кошки может обернуться серьезными последствиями, если не перестраховаться и не соблюсти все правила. Нельзя расслабляться и думать, что это ерунда – всего-то достать животное. Малейшие ошибки непростительны, тотальная внимательность – обязательное качество пожарного и спасателя", – подчеркивает он.Среди самых сложных вызовов Степан Медведев называет происшествия, в которых фигурируют дети."Неважно, произошло ДТП или ребенок где-то застрял, дети – это всегда большая ответственность. Если в автомобильной аварии есть пострадавший ребенок, сразу вызывается вертолет, а не карета скорой помощи. Если за закрытой дверью слышен детский плач, то нам разрешено вскрывать дверь без присутствия полиции. После таких вызовов всегда переживаешь чуть больше обычного", – делится впечатлениями он.Непростое призваниеСекретом своего спокойствия и собранности в экстремальных ситуациях спасатели на мотоциклах не делятся, так как его, по их словам, не существует. Главное – постоянная отработка полученных навыков и знаний.Вызовов много, добавляет Медведев, и чувства гордости за проделанную работу у пожарных, как такового, нет. "Хотя после каждого выезда я всегда анализирую, прокручиваю в голове, что еще можно было бы сделать, как поступить в следующий раз. А так принцип нашей работы прост – если случилась беда, мы едем помогать людям, вот и все", - заключает Медведев.

https://ria.ru/20210501/spasateli-1730822517.html

https://ria.ru/20200805/1575387774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, общество