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В России предложили учредить день отказа от соцсетей
В России предложили учредить день отказа от соцсетей - РИА Новости, 27.05.2021
В России предложили учредить день отказа от соцсетей
День отказа от соцсетей предложил учредить в России член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев, он планирует вынести эту идею на общественные обсуждения. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:23
2021-05-27T12:23
2021-05-27T13:47
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. День отказа от соцсетей предложил учредить в России член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев, он планирует вынести эту идею на общественные обсуждения.В преддверии Дня защиты детей, по словам общественника, особенно хочется обратить внимание на то, как интернет "вытесняет" реальную жизнь несовершеннолетних, которая может быть наполнена куда более яркими впечатлениями – кружками и секциями по интересам, общением со сверстниками, разнообразными совместными занятиями с родителями."Именно с них и нужно начинать, ведь своим поведением они подают пример. Ведь можно в этот день организовать детям интересный и разнообразный досуг? Разумеется, один такой день в году не решит проблему, но позволит привлечь к ней внимание. С одной стороны, обеспечить интересный досуг детей – это ответственность родителей, а с другой – государства. Кружки и спортивные секции должны быть более доступными всем детям", – добавил Нифантьев.
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
День отказа от соцсетей предложил учредить в России член Общественной палаты РФ
Евгений Нифантьев, он планирует вынести эту идею на общественные обсуждения.
"В отличие от Международного дня без интернета, который отмечается в последнее воскресенье января, не призываю в течение дня совсем от него отказаться. Современный̆ ритм жизни не позволяет нам не проверять почту и не заглядывать в мессенджеры. А вот сутки не просматривать лайки и не оставлять комментарии под постами вполне возможно", – объяснил Нифантьев свою инициативу в разговоре с РИА Новости, уточнив, что учредить такой день можно было бы 3 июня.
В преддверии Дня защиты детей, по словам общественника, особенно хочется обратить внимание на то, как интернет "вытесняет" реальную жизнь несовершеннолетних, которая может быть наполнена куда более яркими впечатлениями – кружками и секциями по интересам, общением со сверстниками, разнообразными совместными занятиями с родителями.
"Именно с них и нужно начинать, ведь своим поведением они подают пример. Ведь можно в этот день организовать детям интересный и разнообразный досуг? Разумеется, один такой день в году не решит проблему, но позволит привлечь к ней внимание. С одной стороны, обеспечить интересный досуг детей – это ответственность родителей, а с другой – государства. Кружки и спортивные секции должны быть более доступными всем детям", – добавил Нифантьев.