https://ria.ru/20210527/sotsseti-1734395315.html

В России предложили учредить день отказа от соцсетей

В России предложили учредить день отказа от соцсетей - РИА Новости, 27.05.2021

В России предложили учредить день отказа от соцсетей

День отказа от соцсетей предложил учредить в России член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев, он планирует вынести эту идею на общественные обсуждения. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T12:23

2021-05-27T12:23

2021-05-27T13:47

россия

общественная палата рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597891609_0:207:1985:1324_1920x0_80_0_0_6a471b64735f9b864ba9c589055ddab0.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. День отказа от соцсетей предложил учредить в России член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев, он планирует вынести эту идею на общественные обсуждения.В преддверии Дня защиты детей, по словам общественника, особенно хочется обратить внимание на то, как интернет "вытесняет" реальную жизнь несовершеннолетних, которая может быть наполнена куда более яркими впечатлениями – кружками и секциями по интересам, общением со сверстниками, разнообразными совместными занятиями с родителями."Именно с них и нужно начинать, ведь своим поведением они подают пример. Ведь можно в этот день организовать детям интересный и разнообразный досуг? Разумеется, один такой день в году не решит проблему, но позволит привлечь к ней внимание. С одной стороны, обеспечить интересный досуг детей – это ответственность родителей, а с другой – государства. Кружки и спортивные секции должны быть более доступными всем детям", – добавил Нифантьев.

https://ria.ru/20210527/sotsseti-1734342803.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общественная палата рф, общество