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Ленинградская область
https://ria.ru/20210527/sotrudnichestvo-1734392776.html
Ленобласть и РЖД договорились о сотрудничестве
Ленобласть и РЖД договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 27.05.2021
Ленобласть и РЖД договорились о сотрудничестве
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на период 2021-2025 года, в рамках которого ожидается развитие подходов к морским портам и пригородного сообщения,... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:13
2021-05-27T12:13
ленинградская область
александр дрозденко
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на период 2021-2025 года, в рамках которого ожидается развитие подходов к морским портам и пригородного сообщения, строительство безопасных переездов и новых путепроводов заключили власти Ленинградской области и Октябрьская железная дорога, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."Власти Ленинградской области заинтересованы в развитии железных дорог. Портовые комплексы в нашем регионе продолжат расширяться и, конечно, потребуют увеличения существующих железнодорожных мощностей. Одновременно, важнейший для нас приоритет — это безопасность жителей региона — именно поэтому особое внимание в нашем сотрудничестве с ОЖД мы уделяем строительству и реконструкции переходов и переездов через железнодорожные пути", — сказал Дрозденко, поставивший подпись под соглашением.Глава региона уточнил, что в Ленобласти будет построен 21 новый переход, и еще десятки будут оборудованы современными средствами безопасности. Кроме того, Ленинградская область и Октябрьская железная дорога утвердили совместную программу по ремонту железнодорожных переездов, который будет синхронизирован с ремонтными работами на автомобильных дорогах, прилегающих к ним. Одновременно область планирует взять на баланс виадуки через железнодорожные пути. ОЖД продолжит инвестировать в строительство новых виадуков, которые будут проектироваться совместно с Ленинградской областью и, по мере готовности, область также будет брать их к себе на баланс.Отдельным важным аспектом сотрудничества станет экологическая программа ОАО "РЖД", которая предусматривает значительное снижение вредных выбросов. По словам Голомолзин, подписанное соглашение позволит выстраивать сотрудничество железной дороги с властями Ленинградская область на более качественном уровне. Поскольку именно в Ленинградской области сконцентрированы крупные порты: Усть-Луга, Приморск, Высоцк, Выборг, развитие подходов к которым – одна из приоритетных задач в развитии железнодорожной инфраструктуры. Так, в 2020 году инвестиции ОАО "РЖД" в развитие железнодорожного транспорта на территории Ленинградской области составили 15 миллиардов рублей, а в этом году "ОЖД" планирует инвестировать даже больше – 15,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210518/remont-1732796598.html
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александр дрозденко, ржд

Ленобласть и РЖД договорились о сотрудничестве

12:13 27.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоезд компании РЖД
Поезд компании РЖД - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на период 2021-2025 года, в рамках которого ожидается развитие подходов к морским портам и пригородного сообщения, строительство безопасных переездов и новых путепроводов заключили власти Ленинградской области и Октябрьская железная дорога, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Власти Ленинградской области заинтересованы в развитии железных дорог. Портовые комплексы в нашем регионе продолжат расширяться и, конечно, потребуют увеличения существующих железнодорожных мощностей. Одновременно, важнейший для нас приоритет — это безопасность жителей региона — именно поэтому особое внимание в нашем сотрудничестве с ОЖД мы уделяем строительству и реконструкции переходов и переездов через железнодорожные пути", — сказал Дрозденко, поставивший подпись под соглашением.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 13:38Ленинградская область
Ленобласть направит более 1 млрд рублей на ремонт региональных дорог
Глава региона уточнил, что в Ленобласти будет построен 21 новый переход, и еще десятки будут оборудованы современными средствами безопасности. Кроме того, Ленинградская область и Октябрьская железная дорога утвердили совместную программу по ремонту железнодорожных переездов, который будет синхронизирован с ремонтными работами на автомобильных дорогах, прилегающих к ним. Одновременно область планирует взять на баланс виадуки через железнодорожные пути. ОЖД продолжит инвестировать в строительство новых виадуков, которые будут проектироваться совместно с Ленинградской областью и, по мере готовности, область также будет брать их к себе на баланс.
Отдельным важным аспектом сотрудничества станет экологическая программа ОАО "РЖД", которая предусматривает значительное снижение вредных выбросов. По словам Голомолзин, подписанное соглашение позволит выстраивать сотрудничество железной дороги с властями Ленинградская область на более качественном уровне. Поскольку именно в Ленинградской области сконцентрированы крупные порты: Усть-Луга, Приморск, Высоцк, Выборг, развитие подходов к которым – одна из приоритетных задач в развитии железнодорожной инфраструктуры. Так, в 2020 году инвестиции ОАО "РЖД" в развитие железнодорожного транспорта на территории Ленинградской области составили 15 миллиардов рублей, а в этом году "ОЖД" планирует инвестировать даже больше – 15,3 миллиарда рублей.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоРЖД
 
 
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