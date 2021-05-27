https://ria.ru/20210527/snv-3-1734345936.html

Госдеп прокомментировал заявление МИД России насчет действий США по ДСНВ

Госдеп прокомментировал заявление МИД России насчет действий США по ДСНВ - РИА Новости, 27.05.2021

Госдеп прокомментировал заявление МИД России насчет действий США по ДСНВ

США полностью соблюдают обязательства в рамках ДСНВ, заявили РИА Новости в госдепартаменте в ответ на критику МИД РФ. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T02:48

2021-05-27T02:48

2021-05-27T03:05

россия

вашингтон

мария захарова

договор снв-3

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джо байден

москва

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. США полностью соблюдают обязательства в рамках ДСНВ, заявили РИА Новости в госдепартаменте в ответ на критику МИД РФ.Как заявила минувшим днем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, действия Вашингтона в вопросе переоборудования носителей беспокоят Москву. И хотя они не нарушают договор: странам не запрещена модернизация и замена своих стратегических наступательных вооружений при соблюдении ограничений, но остаются поводом для внимания.Госдеп заявил в ответ, что для соблюдения основных ограничений договора США разработали и применяют "конвертационные процедуры", что полностью соответствует условиям ДСНВ. Речь идет об ограничениях, которые соблюдаются с 2017 года, подчеркнули в госдепе.Ключевой для стратегической стабильности договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.

https://ria.ru/20210525/snv-1733747312.html

https://ria.ru/20210524/bezopasnost-1733721548.html

россия

вашингтон

москва

сша

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россия, вашингтон, мария захарова, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, москва, сша, в мире