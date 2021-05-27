https://ria.ru/20210527/siriya-1734355103.html

Советник главы Сирии рассказал о западной пропаганде во время выборов

Советник главы Сирии рассказал о западной пропаганде во время выборов - РИА Новости, 27.05.2021

Советник главы Сирии рассказал о западной пропаганде во время выборов

Граждане Сирии массовым участием в выборах президента показали свою поддержку руководству страны вопреки пропаганде Запада, заявила РИА Новости советник... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T09:06

2021-05-27T09:06

2021-05-27T09:22

бусейна шаабан

башар асад

сирия

в мире

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ДАМАСК, 27 мая - РИА Новости. Граждане Сирии массовым участием в выборах президента показали свою поддержку руководству страны вопреки пропаганде Запада, заявила РИА Новости советник президента САР Бусейна Шаабан."Сирийский народ сегодня сказал свое слово в поддержку единства Сирии и в поддержку сирийской победы, его руководства и президента Башара Асада в частности", - сказала Шаабан.По словам советника главы государства, явка, превзошедшая все ожидания, говорит о том, что "люди осознанно преодолели все враждебные пропагандистские барьеры западных государств, которые появлялись с начала войны".По ее словам, их целью "являлось сломать направленный компас сирийского народа в попытках преподать происходящее как гражданскую, религиозную или конфессиональную войну".

https://ria.ru/20210526/siriya-1734310823.html

сирия

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бусейна шаабан, башар асад, сирия, в мире