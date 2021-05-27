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Шоубиз
https://ria.ru/20210527/shayk-1733980138.html
Ким Кардашьян высказалась о романе ее бывшего мужа и Ирины Шейк
Ким Кардашьян высказалась о романе ее бывшего мужа и Ирины Шейк - РИА Новости, 27.05.2021
Ким Кардашьян высказалась о романе ее бывшего мужа и Ирины Шейк
Стало известно, что Ким Кардашьян думает о романе ее бывшего мужа Канье Уэста и Ирины Шейк. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T00:21
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Стало известно, что Ким Кардашьян думает о романе ее бывшего мужа Канье Уэста и Ирины Шейк. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на свои источники. Слухи об отношениях российской модели и американского рэпера появились в Сети на днях. Издание The Sun обратило внимание на сторис в Instagram-аккаунте DeuxMoi, где опубликовали сообщение от анонимного источника, утверждающего: "Канье Уэст тайно встречается с Ириной Шейк, известной как мама ребенка Брэдли Купера".Ким не верит слухам об Ирине, уверяет инсайдер. Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. У пары четверо детей. В феврале 2021 в прессе появилась информация о том, что они разводятся.С 2010 по 2014 Ирина Шейк встречалась с футболистом Криштиану Роналду. В 2015 начался ее роман с актером Брэдли Купером, в 2017 году у них родилась дочь. В 2019 пара рассталась. Ирина давно знакома с Канье Уэстом: в 2010 году она снялась в клипе на его песню "Power".
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криштиану роналду, брэдли купер, ирина шейк, инстаграм, знаменитости, звезды, канье уэст, кимберли кардашян

Ким Кардашьян высказалась о романе ее бывшего мужа и Ирины Шейк

00:21 27.05.2021
 
© РИА Новости / Асатур Есаянц, Екатерина Чеснокова Американская модель Ким Кардашьян и модель и актриса Ирина Шейк
Американская модель Ким Кардашьян и модель и актриса Ирина Шейк - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Асатур Есаянц, Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Стало известно, что Ким Кардашьян думает о романе ее бывшего мужа Канье Уэста и Ирины Шейк. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.
Слухи об отношениях российской модели и американского рэпера появились в Сети на днях. Издание The Sun обратило внимание на сторис в Instagram-аккаунте DeuxMoi, где опубликовали сообщение от анонимного источника, утверждающего: "Канье Уэст тайно встречается с Ириной Шейк, известной как мама ребенка Брэдли Купера".
Ким не верит слухам об Ирине, уверяет инсайдер.
"Она не переживает по этому поводу. Никто из ее близких не верит во все это. Если слухи и окажутся правдой, то я сомневаюсь, что она хоть как-то расстроится", — говорит источник The Sun.
Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. У пары четверо детей. В феврале 2021 в прессе появилась информация о том, что они разводятся.
С 2010 по 2014 Ирина Шейк встречалась с футболистом Криштиану Роналду. В 2015 начался ее роман с актером Брэдли Купером, в 2017 году у них родилась дочь. В 2019 пара рассталась.
Ирина давно знакома с Канье Уэстом: в 2010 году она снялась в клипе на его песню "Power".
Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019) в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
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