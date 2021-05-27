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Ким Кардашьян высказалась о романе ее бывшего мужа и Ирины Шейк
Ким Кардашьян высказалась о романе ее бывшего мужа и Ирины Шейк - РИА Новости, 27.05.2021
Ким Кардашьян высказалась о романе ее бывшего мужа и Ирины Шейк
Стало известно, что Ким Кардашьян думает о романе ее бывшего мужа Канье Уэста и Ирины Шейк. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T00:21
2021-05-27T00:21
2021-05-27T00:21
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Стало известно, что Ким Кардашьян думает о романе ее бывшего мужа Канье Уэста и Ирины Шейк. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на свои источники. Слухи об отношениях российской модели и американского рэпера появились в Сети на днях. Издание The Sun обратило внимание на сторис в Instagram-аккаунте DeuxMoi, где опубликовали сообщение от анонимного источника, утверждающего: "Канье Уэст тайно встречается с Ириной Шейк, известной как мама ребенка Брэдли Купера".Ким не верит слухам об Ирине, уверяет инсайдер. Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. У пары четверо детей. В феврале 2021 в прессе появилась информация о том, что они разводятся.С 2010 по 2014 Ирина Шейк встречалась с футболистом Криштиану Роналду. В 2015 начался ее роман с актером Брэдли Купером, в 2017 году у них родилась дочь. В 2019 пара рассталась. Ирина давно знакома с Канье Уэстом: в 2010 году она снялась в клипе на его песню "Power".
https://ria.ru/20210522/kardashian-1733370383.html
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криштиану роналду, брэдли купер, ирина шейк, инстаграм, знаменитости, звезды, канье уэст, кимберли кардашян