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В Ярославле девушка погибла, делая селфи на железнодорожном мосту
В Ярославле девушка погибла, делая селфи на железнодорожном мосту - РИА Новости, 27.05.2021
В Ярославле девушка погибла, делая селфи на железнодорожном мосту
Шестнадцатилетняя девушка забралась на железнодорожный мост в Ярославле, предположительно, чтобы сделать селфи, и погибла от удара током, сообщила... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T22:09
2021-05-27T22:43
северо-западная транспортная прокуратура
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка забралась на железнодорожный мост в Ярославле, предположительно, чтобы сделать селфи, и погибла от удара током, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура."Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с гибелью девушки (2005 года рождения) 27 мая около 19:00 на железнодорожном мосту станции Которосль. По предварительным данным, несовершеннолетняя для селфи поднялась на железнодорожный мост, от удара током она скончалась на месте", - говорится в сообщении.Отмечается, что на мосту установлен знак, который запрещает проход, а также соответствующая табличка установлена перед железнодорожными путями."Транспортная прокуратура изучит все обстоятельства трагедии и при наличии оснований примет меры", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210525/selfi-1733863442.html
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северо-западная транспортная прокуратура, ярославль, происшествия

В Ярославле девушка погибла, делая селфи на железнодорожном мосту

22:09 27.05.2021 (обновлено: 22:43 27.05.2021)
 
© Fotolia / Andrea IzzottiПалка для селфи
Палка для селфи - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Fotolia / Andrea Izzotti
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка забралась на железнодорожный мост в Ярославле, предположительно, чтобы сделать селфи, и погибла от удара током, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с гибелью девушки (2005 года рождения) 27 мая около 19:00 на железнодорожном мосту станции Которосль. По предварительным данным, несовершеннолетняя для селфи поднялась на железнодорожный мост, от удара током она скончалась на месте", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на мосту установлен знак, который запрещает проход, а также соответствующая табличка установлена перед железнодорожными путями.
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