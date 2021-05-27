https://ria.ru/20210527/selfi-1734506740.html

В Ярославле девушка погибла, делая селфи на железнодорожном мосту

В Ярославле девушка погибла, делая селфи на железнодорожном мосту - РИА Новости, 27.05.2021

В Ярославле девушка погибла, делая селфи на железнодорожном мосту

Шестнадцатилетняя девушка забралась на железнодорожный мост в Ярославле, предположительно, чтобы сделать селфи, и погибла от удара током, сообщила... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T22:09

2021-05-27T22:09

2021-05-27T22:43

северо-западная транспортная прокуратура

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка забралась на железнодорожный мост в Ярославле, предположительно, чтобы сделать селфи, и погибла от удара током, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура."Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с гибелью девушки (2005 года рождения) 27 мая около 19:00 на железнодорожном мосту станции Которосль. По предварительным данным, несовершеннолетняя для селфи поднялась на железнодорожный мост, от удара током она скончалась на месте", - говорится в сообщении.Отмечается, что на мосту установлен знак, который запрещает проход, а также соответствующая табличка установлена перед железнодорожными путями."Транспортная прокуратура изучит все обстоятельства трагедии и при наличии оснований примет меры", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210525/selfi-1733863442.html

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ярославль

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северо-западная транспортная прокуратура, ярославль, происшествия