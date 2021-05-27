https://ria.ru/20210527/sapega-1734426092.html

Адвокат сообщил, когда суд в Белоруссии рассмотрит жалобу Сапеги

Адвокат сообщил, когда суд в Белоруссии рассмотрит жалобу Сапеги - РИА Новости, 27.05.2021

Адвокат сообщил, когда суд в Белоруссии рассмотрит жалобу Сапеги

Суд в Белоруссии в пятницу рассмотрит жалобу на задержание в минском аэропорту россиянки Софьи Сапеги, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Филанович. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:47

2021-05-27T14:47

2021-05-27T14:47

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

ryanair

здоровье - общество

белоруссия

вильнюс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/96298/48/962984800_0:390:2945:2047_1920x0_80_0_0_a1327ba21731410e9b1bf36f5ab00234.jpg

МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Суд в Белоруссии в пятницу рассмотрит жалобу на задержание в минском аэропорту россиянки Софьи Сапеги, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Филанович."Судебное обжалование задержания назначено на завтра, в первой половине дня. Суд состоится по месту нахождения органа, ведущего уголовный процесс, то есть в суде Партизанского района Минска", - сказал адвокат.Он добавил, что относительно того, будет ли россиянка присутствовать на судебном заседании, у адвокатов информации нет, этот вопрос в компетенции суда.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210526/protasevich-1734317150.html

https://ria.ru/20210527/sapega-1734406589.html

россия

белоруссия

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, здоровье - общество, белоруссия, вильнюс, в мире