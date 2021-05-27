Адвокат сообщил, когда суд в Белоруссии рассмотрит жалобу Сапеги
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкСуд оставил под стражей гендиректора компании "Уралкалий"
МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Суд в Белоруссии в пятницу рассмотрит жалобу на задержание в минском аэропорту россиянки Софьи Сапеги, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Филанович.
"Судебное обжалование задержания назначено на завтра, в первой половине дня. Суд состоится по месту нахождения органа, ведущего уголовный процесс, то есть в суде Партизанского района Минска", - сказал адвокат.
Он добавил, что относительно того, будет ли россиянка присутствовать на судебном заседании, у адвокатов информации нет, этот вопрос в компетенции суда.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.